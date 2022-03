Il cantante mascherato 2022, chi sono i concorrenti: le maschere svelate e gli indizi Continua lo svelamento delle maschere in prima serata con “Il Cantante Mascherato”, lo show canoro di Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Dopo tre identità svelate, mancano ancora nove concorrenti da individuare.

Una nuova puntata dello show di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, è andata in onda in prima serata su Rai1. Altre maschere sono state svelate, si tratta di Aquila e Cavalluccio Marino, che si aggiungono a Gallina, la prima ad essere svelata in questa edizione. Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, i giudici ci quest'anno, dovranno scoprire chi si nasconde ancora sotto nove maschere, cercando di seguire gli indizi lasciati puntata per puntata.

Chi era Aquila

La seconda puntata dello show si è aperta con uno svelamento. Sotto le vesti dell'imponente Aquila si nascondeva Alba Parietti. La conduttrice aveva dato alcuni indizi come, ad esempio: "Ho una tale personalità che non credo si possa nascondere con una maschera e poi io detesto non essere riconoscibile, ho provato per tutta la vita ad esserlo".

Chi era Cavalluccio Marino

Altra maschera di cui è stata svelata l'identità è quella del Cavalluccio Marino. Sin da subito aveva suscitato la curiosità dei giudici e, infatti, nella seconda puntata hanno fatto in modo di scoprire chi fosse. Sotto il travestimento c'era Cristina D'Avena che si era presentata dicendo: "Sono molto timida, ho iniziato la mia carriera con i bambini, amo il mare spesso e volentieri mi metto davanti a lui e ci parlo, come se mi desse consigli".

Chi era Gallina

Nella prima puntata dello show è stata svelata la maschera della Gallina, sotto la quale si nascondeva Fiordaliso. La cantante aveva detto di sé, facendo così indovinare alcuni dei giudici: "Sono molto empatica e anche se la gallina è un animale sottovalutato, in realtà ha molte cose da scoprire", dichiarando inoltre di essere un'artista.

Chi canta sotto la maschera del Pesce Rosso

Tra le maschere più hanno suscitato curiosità c'è quella del Pesce Rosso. Si tratta senza dubbio di una donna e i giudici hanno ipotizzato che fosse una conduttrice, come Bianca Guaccero. Nel descriversi la maschera ha detto: "Amo le maschere ma le uso per divertirmi, esaltarmi, mai per nascondermi. Non è vanità, ma autostima. Nel tempo ho imparato a rendermi impermeabile alle critiche, so nuotare nel mare della vita. Sono una pesciolina stellare".

Chi canta sotto la maschera del Camaleonte

Un uomo secondo i giudici si nasconde dietro la maschera del Camaleonte, che nel descriversi ha detto: "La musica ha il potere di mandarmi in brodo di giuggiole. Imparo molto dalle persone più grandi di me. Una volta sono stato lasciato in modo plateale, ne hanno parlato tutti".

Chi canta sotto la maschera della Volpe

Imponente e bella, la Volpe è tra le maschere più interessanti e secondo alcuni dei giudici potrebbe nascondersi un volto noto della televisione, come Massimo Lopez. Parlando di sé, la maschera ha svelato: "Non mi piace rompere gli schemi, ma quando li rompo mi piace romperli bene. Non mi è mai piaciuto arrivare secondo, ma non amo fare polemica. Amo le sfide, soprattutto con me stesso. Mi piace cantare, ballare. Mi sono reinventato un sacco di volte, ho fatto molti mestieri. Per me casa vuol dire amore".

Chi canta sotto la maschera della Medusa

Medusa è senza dubbio la maschera più affascinante di questa edizione, e secondo alcuni giudici sotto il suo costume si nasconde una voce nota come quella di Anna Tatangelo. Sul suo conto ha rivelato questi indizi: "La musica è stata una parte importante della mia vita. Fare questo lavoro per me significa esprimere emozioni, nella vita faccio fatica. Fatico ad esprimere la rabbia ma anche la dolcezza, perché mi vergogno. Non mi sento all'altezza. Ho imparato a difendermi dalle mie insicurezze".

Chi canta sotto la maschera di SoleLuna

Attorno a SoleLuna c'è proprio un vero mistero, dal momento che la giuria concordava sul fatto che potesse esserci Cristiano Malgioglio sotto quelle vesti, ma a quanto pare non è così. La maschera, però, ha svelato alcuni indizi interessanti: "Fin da ragazzo avevo paura di spegnere la luce prima di dormire. Il giorno della sua morte, ho sognato mia madre che mi chiedeva di spegnerla e da allora sono diventato grande"

Chi canta sotto la maschera di Pinguino

Tenero e impacciato, il Pinguino sta mettendo in difficoltà i giudici che, infatti, non riescono a capire chi possa nascondersi sotto i suoi abiti. Intanto, però, la maschera ha rivelato di essere stata a Sanremo e ha aggiunto: "Questo pinguino è coccolone come me. La mia timidezza a volte prende il sopravvento. Mi piacciono i giochi. Li organizzo con gli amici e poi cucino per tutti".

Chi canta sotto la maschera di Lumaca

Su Lumaca c'è una sola certezza: più persone si nascondono sotto la sua impalcatura. Tante le ipotesi dai Jalisse ad altre coppie famose dello spettacolo, come Lino Banfi e sua figlia, ma intanto questo è quanto la maschera ha dichiarato su di sé: "Uno dei nostri nomi è stato fatto nella scorsa puntata. Qui il gioco è non farsi beccare. Siamo tra parenti? Non dobbiamo dare indizi".

Chi canta sotto la maschera del Pastore Maremmano

La maschera del Pastore Maremmano è davvero criptica, nessuno dei giudici può dire di aver capito con certezza chi possa esserci sotto le sue vesti, sebbene abbia rivelato: "Ho imparato che nella vita bisogna ascoltare solo chi ti ama. Quella della mia famiglia era una povertà dignitosa. Quando mi chiedevano cosa volessi essere da grande, rispondevo sempre: "Voglio essere felice".

Chi canta sotto la maschera del Drago

Possente e anche un po' spaventoso, ma dal cuore davvero puro, questa è la maschera del Drago che ha rivelato al pubblico un lato piuttosto intimo del suo carattere: "Uso una figura battagliera come il drago, ma al servizio dei sentimenti. Ho avuto delusioni d'amore, ma vedevo nell'altro quello che volevo. Una delusione mi ha fatto molto male. Non mi nascondo, non sono un coniglio. Nel mio lavoro faccio girare la testa alle donne".