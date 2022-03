Il cantante mascherato 11 marzo: maschere eliminate, chi erano il Pesce Rosso e il Pastore maremmano Dopo aver scoperto che sotto il Pastore maremmano c’era Riccardo Fogli, alla fine della puntata di ieri de Il cantante mascherato è toccato al Pesce rosso: sotto la maschera c’era Vladimir Luxuria.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il cantante mascherato 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata de Il cantante mascherato 2022 di venerdì 11 marzo ha riservato le solite sorprese in quanto allo svelamento delle maschere. Dopo aver scoperto che sotto il Pastore maremmano c'era Riccardo Fogli, sorridente e divertito dal doversi mostrare finalmente a pubblico e giuria, è toccato al Pesce rosso, eliminato alla fine della puntata di ieri.

Il Pesce rosso era Vladimir Luxuria, gli indizi dalla prima puntata

Pesce Rosso era Vladimir Luxuria, la sesta maschera eliminata de Il Cantante Mascherato, che ha perso contro Lumaca e Drago. Gli indizi che aveva dato all'inizio avevano lasciato presagire fosse lei la maschera che ha vestito un affascinante costume rosso e sfoggiato un un paio di occhi verdi, speculari alla profondità del suo personaggio:

Per reagire alla malinconia mi sono colorata, mi sono rifugiata nella fantasia, ottimo strumento di sopravvivenza. Sono apparentemente vamp, apparentemente, ma con una grande intelligenza. Bisogna sfatare questo mito che le pescioline siano un po’ stupidotte, che boccheggino senza saper dire nulla. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, quella giusta vanità che ti porta ad avere amore per te stessa. La bellezza non si imprigiona, potrebbe essere bello vedere una pesciolina in una bolla di vetro che fluttua elegante, ma io ho sempre voluto uscire fuori e nuotare in un mare più vasto. Io ho rotto la mia bolla da tempo e sono libera. Nessun pesce dovrebbe essere costretto a vivere in uno spazio costruito per te.

Maschere svelate e maschere in gara: la lista

Al momento, in tutto sono sei le maschere svelate, ovvero: Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce rosso (Vladimir Luxuria). Invece, ancora in gara e destinati a far parlare di sé per qualche settimana:

Camaleonte

Drago

Lumaca

Medusa

SoleLuna

Volpe