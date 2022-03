Il cantante mascherato, svelato Pinguino nella terza puntata: chi c’era sotto la maschera Nella terza puntata de Il Cantante Mascherato è stata svelata l’identità di Pinguino, sotto la sua maschera si nascondeva Edoardo Vianello che, però, aveva comunque deciso di abbandonare lo show.

Nella terza puntata de Il Cantante Mascherato si è verificato un caso più unico che raro, ovvero che una maschera ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il programma, quindi di fatto la prima eliminazione della serata non c'è stata, ma i telespettatori hanno comunque potuto assistere ad uno smascheramento, dopo il consueto spareggio. A contendersi la permanenza nello show vi erano Drago e Pinguino, ma quest'ultimo nonostante la vittoria ha deciso di lasciare lo show.

Edoardo Vianello è Pinguino, il primo eliminato della terza puntata

Lo smascheramento c'è stato, ma non seguendo le regole del programma, come ha dichiarato la stessa Milly Carlucci, che ha spiegato il caso eccezionale in cui si è trovata dopo tre edizioni della trasmissione. La maschera di Pinguino, infatti, ha chiesto alla conduttrice di lasciare il gioco e qualora avesse vinto lo spareggio, di far restare in gara la maschera, ma rinunciando ad interpretarla. Lo spareggio si è consumato tra le maschere di Pinguino e Drago, dopo ogni esibizione i giudici hanno anche avanzato ipotesi su chi potesse esserci sotto la maschera: sotto il primo concorrente, molti hanno ipotizzato ci fosse Edoardo Vianello, mentre per la seconda maschera in gara, il nome che è andato per la maggiore è quello di Simone Di Pasquale, dopo che il pubblico ha assistito ad un balletto a dir poco strabiliante.

La maschera svela la sua identità

Stando al voto dei social, però, la maschera vincente sarebbe dovuta essere quella di Pinguino che, però, ha confermato la sua decisione di lasciare la trasmissione: "Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo e siccome ha preso accordi per andare a mangiare con delle amiche fuori". Di conseguenza, quindi, la maschera di Drago ha potuto continuare il suo percorso, come se non avesse perso allo spareggio, mentre quella di Pinguino ha svelato la sua identità. Come ipotizzato da Caterina Balivo, ad indossare quel costume vi era proprio Edoardo Vianello. Vista l'eccezionalità del caso, però, nonostante il cantante si sia ritirato, la maschera continuerà il suo percorso e, infatti, resterà in gara.