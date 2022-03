Il cantante mascherato, Gatta eliminata nella sesta puntata: chi c’era sotto la maschera Gatta è la prima eliminata della sesta puntata de Il Cantante Mascherato, in onda venerdì 25 marzo. Sotto la maschera si nascondeva Eleonora Giorgi.

A cura di Daniela Seclì

Il Cantante Mascherato: Gatta è Eleonora Giorgi

Venerdì 25 marzo, in onda su Rai1 la semifinale de Il Cantante Mascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci, con la giuria composta da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, è giunto alla sesta puntata, che si è aperta come di consueto con lo spareggio. A sfidarsi sono stati Lumaca e due nuove maschere: Pulcino e Gatta. Ad avere la peggio è stata Gatta. Sotto la maschera si nascondeva Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi è Gatta, prima eliminata della semifinale

La semifinale si è aperta con lo spareggio. La prima ad esibirsi è stata la maschera Lumaca, che ha cantato Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Poi, ha dato i seguenti indizi: "Ogni cosa che facciamo, mette i giudici sempre di più sulla buona strada. Qui dentro siamo bravi, effervescenti, naturali, delle qualità così non possono che essere apprezzate". Hanno svelato, poi, che nella maschera ci sono "due figli".

Poi, è arrivato il Pulcino. Anche in questa maschera, che ha cantato Penso Positivo di Jovanotti e ‘O Sarracino, ci sono nascoste più persone. Ecco gli indizi che le voci sotto la maschera hanno dato: "Qui ci sono stato tante volte (negli studi Rai), ma mai con una maschera però. Non potevano darci un costume migliore come la volpe? La vogliamo finire! Porca putten*. Care maschere, ora sono fatti vostri. Non ci fermerà nessuno".

Quindi è toccato alla Gatta, fare il suo ingresso. Ha cantato, neanche a dirlo, La gatta di Gino Paoli. I suoi indizi sono stati: "Ho occhi magnetici, se tornassimo negli anni '80 vi farei sentire quante cose si dicevano sul mio sguardo. L'ho usato anche per stregare i miei due mariti. Sappiate che non sono una cantante, ma comunque ho cantato. La voce è fondamentale nel mio mestiere, ho fatto tanta dizione. Lo direste mai che sono nata in una città, dove è facile prendere la parlata e che nella mia famiglia non tutti hanno origini italiane?".

Ad avere la peggio è stata la maschera Gatta, che è stata eliminata subito e dunque non ha avuto modo di entrare in gioco. A nascondersi sotto l'ingombrante travestimento c'era Eleonora Giorgi, che una volta smascherata ha commentato:

"Sono cresciuta con loro, sanno tutto di me. Ma volete dire che ho uno stile inconfondibile? Mi è piaciuto quando pensavate che fossi Drusilla Foer, che è alta il doppio di Milly Carlucci. E poi Arisa ha detto che sono muscolosa e ho pensato di mettermi a dieta".

Nel corso della semifinale, trasmessa venerdì 25 marzo, Milly Carlucci ha previsto un omaggio a Mina realizzato da Alba Parietti. Cristina D'Avena ha cantato un medley dei suoi successi. E poi, i duetti della serata, con gli ospiti: Volpe e SoleLuna abbinati ad Al Bano nei brani È la mia vita e Nostalgia canaglia. Lumaca e Camaleonte abbinati a Gigi D'Alessio con i brani Non mollare mai e Mon Amour. Per Pinguino e Pulcino duetto con Arisa nei brani Mi sento bene e Sincerità.