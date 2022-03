Il cantante mascherato, Drago eliminato nella quinta puntata: chi c’era sotto la maschera Drago è la maschera eliminata nella quinta puntata de Il Cantante Mascherato, trasmessa venerdì 18 marzo. Sotto il voluminoso travestimento si nascondeva il ballerino Simone Di Pasquale.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 18 marzo è andata in onda la quinta puntata del programma Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Ad affiancare la conduttrice, cimentandosi nelle indagini, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. Le maschere che si sono sfidate nel corso della puntata sono state: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, la Medusa, Soleluna e il Drago. Per cominciare è andato in onda lo spareggio tra Drago e Lumaca. Ad avere la peggio è stato Drago, che ha dovuto svelare la sua identità. Sotto la maschera si nascondeva Simone Di Pasquale.

Simone Di Pasquale è Drago, il primo eliminato della quinta puntata

Le maschere, prima di esibirsi, hanno dato degli indizi per aiutare i membri della giuria nelle loro indagini. Il Drago ha detto: "Prima di andare in scena devo essere sempre al meglio. Per il mio lavoro faccio girare la testa alle donne. Ho tanti figli acquisiti, amo i bambini. So cucinare molto bene, a casa mia faccio cene sempre ben riuscite". La Lumaca, come sempre, ha fatto comprendere di nascondere più persone dietro la maschera: "Siamo tra parenti, ci stringiamo. Come le lumache ci portiamo sempre dietro la nostra casa". A vincere lo spareggio è stata la maschera Lumaca. Il Drago, invece, ha dovuto fare lo svelamento a centro pista. Così, è stata scoperta la sua identità. Era il ballerino Simone Di Pasquale, che ha ironizzato sul fatto che in molti lo avessero riconosciuto subito:

"Con voi non si può giocare. Era diventata una tortura. Per strada, per telefono, nei messaggini mi chiamavano Drago. È stato divertentissimo, meraviglioso". E a Sara Di Vaira: "Fatti gli affari tuoi, mi stavo divertendo e invece tu dalla prima puntata: "È lui, è lui". È stato troppo divertente, torno a fare il mio lavoro, il coreografo".

È stato lui il primo eliminato della puntata del Cantante Mascherato di venerdì 18 marzo. La serata, poi, è proseguita con i duetti. Volpe e Medusa hanno intonato con Red Canzian Uomini Soli e Noi due nel mondo e nell'anima. A Lumaca e Camaleonte il compito di cantare Easy Lady e Call me con Ivana Spagna. Pinguino e Soleluna, invece, hanno optato per Finché la barca va e Luna piena con Orietta Berti. Ospiti speciali della quinta puntata Max Giusti, Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio.