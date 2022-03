Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci conferma l’allungamento: “Ci sarà un’altra puntata” La generalessa della tv italiana conferma l’allungamento del Cantante Mascherato: “La rete ci regala un’altra puntata”.

Una nuova puntata del Cantante Mascherato che si apre con una bella sorpresa, già preannunciata nel pomeriggio in studio da Alberto Matano a La Vita in diretta. Il format di Milly Carlucci si allunga di un'altra puntata, come ha annunciato proprio lei, la generalessa della televisione italiana: "Vi annuncio che la nostra rete ci fa l'onore di darci una puntata in più. Questa è la nostra prima semifinale, poi ci sarà una seconda semifinale che sceglierà i quattro cantanti mascherati per la finalissima del 1° aprile".

L'annuncio dato anche da Alberto Matano

Milly Carlucci aveva anticipato nel pomeriggio a La Vita in Diretta questa scelta della rete, menzionando direttamente il direttore di Rai1 Stefano Coletta: "Vi do una notizia grossa. La rete ci onora della grande fiducia e ci allunga di un’altra puntata. Grazie al direttore Coletta, grazie alla rete per questa opportunità!". Il 1° aprile era previsto l'esordio del nuovo show di Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, "Ci vuole un fiore". Stando alle indiscrezioni, lo show sarebbe stato ridotto di una puntata.

Gli ascolti tv della terza edizione del Cantante Mascherato

La terza edizione de Il Cantante Mascherato è partita l'11 febbraio 2022 con 3.5 milioni di spettatori netti per il 20% di share. La seconda puntata, in onda il 18 febbraio 2022, è stata vista da 3.347.000 spettatori netti per il 18,9% di share. Il 4 marzo 2022 va in onda la terza puntata e viene vista da 3.086.000 spettatori netti per il 17,1% di share. L'11 marzo 2022, la quarta puntata fa segnare 2.911.000 spettatori netti per il 16,4% di share. La media spettatori è inferiore rispetto alla precedente ediziome, nonostante tutto però Rai1 ha deciso di allungare di un'altra puntata lo show condotto da Milly Carlucci e con Flavio Insinna, Arisa, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti in giuria.