I Donnalisi scaricano Edoardo Donnamaria, l’ultimo aereo dedicato solo ad Antonella Fiordelisi Finita la storia con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi calamita su di sé l’affetto dei fan della coppia che da “Donnalisi” si trasformano in “Fiorde” e mandano alla influencer un aereo dedicato solo a lei.

A cura di Stefania Rocco

Dopo la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, i fan della coppia si schierano compatti a favore della influencer campana. Le frasi pronunciate da Donnamaria ai danni di Antonella non sono piaciute ai sostenitori della coppia (e probabilmente nemmeno la reazione a uno degli ultimi aerei), nonostante le evidenti provocazioni di quest’ultima. A dimostrarlo è l’aereo passato sopra la Casa di Cinecittà questa mattina, un aereo dedicato alla sola Antonella.

I fan ad Antonella Fiordelisi: “Basta polemiche”

I fan, pensando di poter fare arrivare ad Antonella un messaggio importante e in grado di modificare l’atteggiamento tenuto nella Casa dalla influencer, hanno scelto di essere chiarissimi e hanno fatto recapitare a Fiordelisi un messaggio lapidario. “Basta polemiche, più silenzi. Ascoltaci”, recitava lo striscione dell’aereo che ha sorvolato la Casa di Cinecittà. “Grazie, vi amo”, ha urlato Antonella, felice di scoprire che i suoi sostenitori non l’hanno abbandonata nonostante la separazione da Edoardo.

Il messaggio dei Donnalisi per Antonella condiviso da papà Stefano Fiordelisi

A dimostrare il suo supporto alla figlia è stato papà Stefano Fiordelisi, da settimane attivissimo sui social. Dopo avere smesso di seguire Edoardo Donnamaria – presumibilmente per le frasi gravi rivolte alla figlia – l’uomo ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini dell’aereo che i fan hanno dedicato alla sola Antonella. Papà Stefano non si è ancora esposto direttamente a proposito del rapporto finito tra i due. Non ha rilasciato dichiarazioni che chiarissero il suo punto di vista circa quanto accaduto nella Casa tra la figlia e il volto di Forum, a favore del quale si era speso in più occasioni. Non questa volta. In questa occasione, papà Stefano ha deciso di restare in silenzio, probabilmente in attesa di capire se i due supereranno la rottura o se, a differenza di quanto accaduto in precedenza, l’allontanamento sarà definitivo.