Antonella ed Edoardo si sono lasciati, il padre Stefano Fiodelisi prende una decisione definitiva Sembra essere irrevocabile il cambio di prospettiva di Stefano Fiodelisi, il padre di Antonella che fino a qualche tempo fa supportava i Donnalisi. Ora che la storia è finita, l’uomo ha rimosso Edoardo anche dai social di Antonella. L’ex Gianluca: “Hai fatto un’altra figura di *erda”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Fiodelisi ed Edoardo Donnamaria hanno chiuso per sempre la frequentazione al GFVip. Nonostante le lacrime di lei, Edoardo ha espresso la sua volontà di non tornare sui suoi passi dopo l’amara decisione e così, anche il padre di Antonella che li ha sempre sostenuti come coppia, decide di metterci una pietra sopra e di cancellarlo definitivamente.

Stefano Fiordelisi cambia idea su Edoardo Donnamaria

Sembra che Fiodelisi padre non abbia affatto digerito il trattamento che Donnamaria ha riservato alla figlia Antonella. In lacrime da giorni, la concorrente sta cercando di emanciparsi da quella coppia che ad inizio reality sembrava averle regalato il consenso del pubblico e del padre che ha sempre fatto un tifo spudorato per i Donnalisi. Una figura, quella di Fiodelisi senior, che ha destato non pochi sospetti circa l’influenza che la sua opinione potesse avere sulle Antonella. Dopo la rottura, il padre non solo ha smesso di seguire Edoardo sui social, ma lo ha defollowato anche dal profilo di Antonella. Sembra che per Donnamaria non ci siano più possibilità di rientrare in gioco.

Lo sfogo di Gianluca Benincasa contro Edoardo e Stefano Fiodelisi

Davanti a tutto ciò, non è rimasto a guardare Gianluca Benincasa, altro protagonista della liason del reality in qualità di ex fidanzato di Antonella. Il mental coach ha raccontato spesso di aver subito le pressioni di Fiodelisi perché la figlia si allontanasse da lui. Non ha mai digerito inoltre che l’uomo supportasse così palesemente la storia di Antonella con Edoardo, ma ora che è finita può prendersi le sue soddisfazioni. “Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre”, ha scritto sui social Gianluca a proposito di Edoardo. “Un coniglio arrapato che ha fatto sempre il cagnolino, che ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita. Papi SF hai collezionato un’altra figura di *erda e hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv”.