Capodanno da incubo per Edoardo e Antonella, liti, urla e lacrime: “Non la voglio”, “Lo nomino” Al Grande Fratello Vip, Capodanno a base di accuse, liti, urla e fiumi di lacrime per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Capodanno da incubo per le coppie del Grande Fratello Vip. Proprio come accaduto a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno litigato ferocemente. Ma andiamo con ordine. Antonella è scoppiata a piangere a dirotto dopo aver visto Edoardo in atteggiamenti complici con Oriana Marzoli:

Io non gli ho mai mancato di rispetto. Ho fatto una puntata dove mi attaccavano perché avevo chiesto una camicia ad Antonino. Ma di che parliamo? Ma per favore. Io stavo vivendo così bene questa esperienza e me l'ha dovuta rovinare.

Edoardo Donnamaria, dopo avere sentito Patrizia Rossetti prendere le difese di Antonella Fiordelisi, si è avvicinato a lei e ha spiegato punto per punto, tutto ciò che non sopporta della sua (ex?) fidanzata:

Ti sei chiesta per quale motivo non sto considerando Antonella? Tu hai visto come si è comportata questa sera? Chiedilo ad Andrea come si è comportata questa sera. Si è buttata addosso e si è messa a ballare addosso a lui. A me di lei non interessa, dopo che ho visto come si comporta. Il modo in cui si comporta è tutto ciò che non voglio da una donna accanto a me. Dice che sono freddo, ma come posso essere dopo che lei passa le giornate a litigare e io la sento urlare tutto il giorno? Devo essere affettuoso?

E ha continuato nel suo lungo sfogo: "Antonino è l'unico nemico che ho in questa casa e mentre stava discutendo con me, Antonella si è alzata e ha detto: "Antonino è l'unico vero". E non è finita. Antonella, terminata la discussione con me, è andata in giro per la casa a dire: "Che bella giornata è stata oggi" e si è buttata addosso ad Andrea. E dopo che ha fatto così, è venuta da me e si è messa la mia camicia. Io le ho detto: "Se abbiamo deciso di chiudere il rapporto, le mie camicie non te le metti". Siamo andati a parlare e dopo un minuto si è alzata e se n'è andata. Non ho mai trovato una donna che mi abbia trattato male come mi tratta Antonella".

Dopo una notte carica di liti e lacrime, il risveglio non è stato da meno. Antonella Fiordelisi, poco dopo essersi svegliata, era già in lacrime. Attilio Romita l'ha raggiunta in camera da letto e la gieffina si è sfogata:

Io penso di essere stata presa in giro, ieri era proprio cattivo. Era un'altra persona. Sono stata presa in giro perché, sai, comunque sono un personaggio qua io, ho il mio carattere, penso mi abbiano conosciuta un po' per tutto. Era innamorato di me, ora non più. Lo ha detto lui ieri. Io non lo voglio più in questa casa. Lo devo nominare? Cosa devo fare? Dopo quello che ho subito ieri sera, dovrei nominarlo per stare bene io. Per levarmi di torno, usa la scusa di Antonino. Io non lo voglio uno così, che non ha neanche le pal** per dire che non mi ama più e usa questa scusa per fare la vittima a ogni puntata. Io non lo voglio vedere e per non vederlo devo stare a letto.

Dal canto suo, Edoardo Donnamaria è rimasto fermo sulle sue posizioni: "A lei manda fuori di testa il fatto che io mi trovi bene con Oriana, perché lei la odia. Sai qual è la cosa più grave? Che quando io le dicevo le cose su Antonino, lei ribatteva con il mio rapporto con Oriana. Non capendo che io con Oriana non ho mai avuto atteggiamenti maliziosi, non ho mai flirtato. Non è paragonabile al rapporto suo con Antonino. Se non riesce a capire una cosa così semplice, non riesce a capire nulla. Ieri ha fatto tutto il giorno la scema con Andrea. Poi abbraccia Daniele e va tutto bene, poi quando vede me seduto qua con Oriana e Micol, lei fa il pianto disperato".