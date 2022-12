Edoardo Donnamaria stufo di Antonella Fiordelisi: “Fa la scema in continuazione e fomenta le liti” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria appare sempre più stufo delle continue discussioni con Antonella Fiordelisi. Davanti agli altri concorrenti, ha criticato aspramente il suo atteggiamento.

Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sembra sempre più stufo delle continue liti con Antonella Fiordelisi. Il concorrente ha spiegato di non tollerare neanche il fatto che la sua fidanzata abbia la tendenza a immischiarsi negli scontri tra gli altri concorrenti. Ecco cosa ha confidato a Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi ha accusato Antonella Fiordelisi di rovinare anche i pochi momenti di serenità della casa con le sue battute al vetriolo. Secondo lui mancherebbe "dell'etica di non fare stare male la gente e di non creare deliri dentro casa". E ha concluso dicendo che se fosse stata la sua fidanzata, non sarebbe riuscito a tollerarla neanche per due settimane. Edoardo Donnamaria gli ha dato ragione:

Lei ha degli atteggiamenti che dovrebbero non piacere, perché è una che entra in tutte le discussioni per fomentare il casino, non è una cosa che piace alle persone normali. Ma in più, lo fa con me. Atteggiamenti volti a farti rosicare, a farti vedere che lei sta bene e tu stai male, fa la scema in continuazione.

Edoardo Donnamaria ha continuato a sfogarsi, rimarcando cosa non tollera del rapporto con Antonella Fiordelisi: "Vi garantisco che non c'è un giorno – o forse solo uno – che io sia stato con lei tranquillo o che non mi facesse tiri strani per farmi innervosire. Lo sanno tutti. A me, fuori da qua, una roba del genere non è mai capitata. A me non va di stare a fare la guerra tutti i giorni". E ha concluso amareggiato: