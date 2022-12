Edoardo Donnamaria litiga con Antonella Fiordelisi: “Non fare la vittima con me, sei ridicola” Al Grande Fratello Vip continuano le liti tra Antonella Fiordelisi e i concorrenti. La gieffina si è scontrata anche con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, ecco cosa è successo.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, continuano le liti tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La gieffina ha rimproverato il suo fidanzato di avere trascorso troppo tempo con gli stessi concorrenti con cui lei ha litigato. Così, Edoardo Donnamaria si è spazientito.

Le accuse di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha espresso il suo disappunto a Edoardo Donnamaria, per averlo visto parlare con quelli che ha definito come i suoi "nemici": "Hai finito di parlare con quelle persone? A me questo gioco non piace, te lo dico. Sai tutto quello che è successo oggi, sai le cattiverie che mi hanno detto e stai quattro ore con loro? Stavi con Oriana a ridere e scherzare. E poi sei stato con Micol e Tavassi quattro ore". Edoardo ha replicato:

Se io dovessi evitare tutte le persone con cui litighi, io potrei stare con te, Daniele e Luca Onestini. […] Io ti ho detto qualcosa perché stavi parlando con Antonino quando sono uscito dal bagno? Non mi sembra. Io sto con le persone con le quali mi diverto. Io, se litigo con le persone, ci parlo, chiarisco e poi, se mi va di continuare a starci insieme, ci sto insieme. Io non sono come te, io non faccio la faida alle persone perché mi hanno risposto male una volta. Se a te non sta bene, io sono fatto così.

Edoardo Donnamaria si è spazientito

Edoardo Donnamaria è apparso sempre più insofferente. Ha invitato Antonella Fiordelisi a non fare del vittimismo con lui: "Non venire a fare la vittima con me che sono l'unica persona che ti ha sempre difeso qua dentro. Non lo fare, perché sei ridicola. Perché se tu pensi di attaccare me, dicendo che sto con le persone che ti hanno tanto ferito, sei ridicola perché io, con queste persone che ti hanno tanto ferito, ci ho discusso tutto il giorno per colpa tua. E ti ho anche difeso perché credo che abbiano sbagliato delle cose. Sai cosa fa la ragazza che starà con me tutta la vita? Mi ascolta". Edoardo ha continuato con il suo sfogo:

Ti ho detto: "Smettila di rompere il caz**" quando hai litigato tutto il giorno con due persone. Poi chiamano in confessionale Nicole (Murgia, ndr), con cui quando caz** mai ci hai parlato, e dici: "Ecco, così finalmente avrà qualcosa da dire". E io ti dico: "Antonella, ma ancora? Smettila di rompere i cogl**ni" (vedi video in basso, ndr).

Quando Antonella lo ha accusato di essersi fatto influenzare, Edoardo ha commentato: "Questa è scema completa". Fiordelisi, allora, ha ribadito di non avere avuto il suo sostegno quando era giù di morale:

Puoi stare tranquillamente tutta la serata con loro, come quando la tua ragazza ha un problema e tu stai con i suoi nemici a parlare tutta la notte. Complimenti.

E Edoardo Donnamaria ha concluso: "Io ti ripeto che ti ho difesa tutto il giorno. Sei tu che ti sei alzata e te ne sei andata. Lo sai perché? Perché tu non puoi accettare una critica. Sei una piagnona. Sei troppo viziata, devi sempre avere ragione tu".