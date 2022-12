Edoardo Donnamaria prende in giro i Donnalisi e i loro aerei, Antonella Fiordelisi si arrabbia Edoardo Donnamaria prende in giro i Doinnalisi, i loro aerei e la fidanzata Antonella Fiordelisi durante il passaggio di un aereo di coppia al Grande Fratello Vip. E la influencer si arrabbia: “Non si fa così, hanno speso dei soldi”.

Se Antonella Fiordelisi continua a vivere come una manifestazione di consenso gli aerei dedicati alla coppia con Edoardo Donnamaria che volano sopra la Casa del Grande Fratello Vip, il volto di Forum non sembra minimamente interessato al gradimento conquistato tra gli spettatori del reality show. Lo ha dimostrato l’ultimo aerei Donnalisi (così si sono ribattezzati i fan della coppia) passato sopra la Casa. Antonella, come al solito galvanizzata dai doni dei suoi fan, è corsa in giardino per ringraziare ad alta voce. Meno coinvolto Edoardo che ha cominciato a dare segni di insofferenza.

La reazione di Edoardo Donnamaria di fronte all’aereo Donnalisi

Sulle prime, come richiesto da Antonella, Edoardo ha abbracciato e baciato la fidanzata. Ma dopo qualche istante, ha deciso di manifestare apertamente il suo distacco. “Donnalisi, grazie!”, si è messo a urlare Edoardo, fintamente coinvolto. Il volto di Forum ha volutamente esasperato la sua reazione, prendendo in giro sia la fidanzata Antonella che i fan della coppia: “Menomale che ci siete voi. Venite tutti fiori a vedere!”. Quindi, palesando la sua ironia, rivolto ai coinquilini ha aggiunto: “È importante fare questa cosa, sennò si arrabbia”.

Antonella Fiordelisi rimprovera Donnamaria che si arrabbia

Rientrata in Casa, Antonella ha rimproverato Edoardo per non essersi mostrato meglio disposto nei confronti dell’aereo. “Non sono solo mie fan, sono anche tue. Anche se stai cucinando, devi rimanere. È un consiglio”, ha detto pacatamente l’influencer, ma Edoardo ha immediatamente perso la pazienza: “Ho ringraziato, ti ho abbracciato, ti ho baciato. Basta. Devi smetterla, non c’è nulla di cui discutere”. “Ma non si fa così. Hanno speso dei soldi. Non è che prendi e te ne vai subito. L’ho detto anche ad Antonino che prima non voleva uscire. Quando c’è un aereo, si aspetta dall’inizio alla fine. Lo vedi ed esci. Sembri apatico”, ha insistito Donnalisi, strappando al fidanzato un gemito di sofferenza: “Oh, e basta! Ti prego, basta. Ho capito. Basta!”.