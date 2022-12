Antonella Fiordelisi bacchetta Edoardo: “Quando passa l’aereo voglio essere baciata, tu non fai nulla” Al Grande Fratello Vip, è bastato un aereo per i Donnalisi per innescare lo sfogo di Antonella Fiordelisi. La gieffina ha rimproverato il fidanzato Edoardo Donnamaria per non averla coccolata mentre passava quel messaggio dedicato a loro.

Antonella Fiordelisi sembra prendere molto sul serio gli aerei che i fan fanno volare sulla casa del Grande Fratello Vip per lei e per il suo fidanzato. Così, quando ha visto la mancata reazione di Edoardo Donnamaria, ha cominciato a battibeccare con lui: "Quando arriva un aereo così, io voglio essere abbracciata e baciata, ma tu non fai nulla. Davvero, io mi sono scocciata".

L'aereo per i Donnalisi e la gomitata di Antonella a Edoardo

Sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I fan della coppia, con il loro messaggio, hanno incoraggiato il volto di Forum a fidarsi della sua fidanzata: "ED (Edoardo Donnamaria, ndr) no silenzi e paure, fidati di AF (Antonella Fiordelisi, ndr)". La gieffina si è messa a urlare: "Grazie, vi amo. Siete i numeri uno". Edoardo Fiordelisi, al contrario, è rimasto con le mani in tasca a osservare la scena senza troppo entusiasmo e ha commentato il messaggio volato sulla casa: "Ma siete sicuri?". Antonella, intanto, continuava a dimenarsi e a ripetere: "Non ho i fan tirchi, non ho i fan tirchi" e nell'agitazione ha anche tirato una gomitata in faccia a Edoardo. La gioia di Fiordelisi è durata molto poco.

Antonella infastidita dalla mancata reazione di Edoardo

Ad Antonella Fiordelisi non è sfuggito il fatto di essere l'unica della coppia a esultare per l'aereo. Così, ha cominciato a battibeccare con Edoardo Donnamaria:

Quando arriva un aereo così, io voglio essere abbracciata e baciata, ma tu non fai nulla. Davvero, io mi sono scocciata. Per me è una cosa romantica, perché ci arriva dall'esterno. Tu, secondo me, ti fai condizionare in questo caso, perché non mi sembra normale che non mi dai neanche una mano o un abbraccio o un bacio. Non facevi così prima, ti stai facendo condizionare. Ma ti sei visto Edoardo? Ti sei visto?

Poi si è sfogata anche riguardo alle frecciatine di Edoardo Tavassi, che ormai l'ha ribattezzata Vittimella: "Quell'altro che mi dice che spera che io esca. Ma tutta questa cattiveria, ma come si permette questo. Esci? Ma come si permette, con quella cattiveria. Speriamo che esci ha detto". Edoardo Donnamaria, sbadigliando di tanto in tanto, l'ha ascoltata senza replicare.