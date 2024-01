Heidi Baci entra al GF Vip in Albania e cita Varrese: a causa sua lasciò il reality in Italia Heidi Baci è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip in Albania. Solo qualche mese fa, la 26enne aveva lasciato la versione italiana del programma dopo l’incontro con il padre, preoccupato per la sua vicinanza a Massimiliano Varrese. Proprio l’attore è ora stato menzionato nella sua nuova clip di presentazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Heidi Baci al Grande Fratello albanese. Dopo l'uscita dalla versione italiana del programma qualche mese fa, la 26enne ha deciso di entrare nella casa del GF Vip in Albania. L'ingresso è avvenuto nella puntata di sabato 13 gennaio e, nella sua presentazione, è stato citato Massimiliano Varrese, motivo per il quale ha lasciato il reality in Italia.

Heidi Baci al GF Vip in Albania, la presentazione

Già da alcuni mesi si vociferava che Heidi Baci potesse entrare nel cast del GF Vip in Albania, in particolare da quando aveva iniziato a seguire sui social la migliore amica della conduttrice del programma. In Albania, quanto accaduto alla 26enne nel reality italiano era stato seguito con grande attenzione, tanto che in molti volevano darle l'opportunità di vivere l'esperienza televisiva che tanto desiderava. E così è stato: il 13 gennaio è diventata ufficialmente una concorrente del Grande Fratello albanese. Nella presentazione ha raccontato la sua vicenda in Italia, citando anche Massimiliano Varrese e l'arrivo del padre per portarla via. Come riporta Biccy, il conduttore ha detto: "Tra le altre cose ha iniziato una “relazione” con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella casa del GF, chiedendole di lasciare il gioco, e così lei ha deciso di uscire da quel reality e adesso è qua nel nostro”.

Perché Heidi Baci ha lasciato il Grande Fratello italiano

Era ottobre quando Heidi Baci ha deciso di lasciare il GF dopo l'incontro con il padre in diretta, a poco più di un mese dall'inizio del reality. L'uomo si era detto scontento della vicinanza della figlia all'attore Massimiliano Varrese e, per questo motivo, le aveva chiesto di tornare a casa. "Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me", erano state le sue parole. Turbata, la ragazza aveva scelto di seguirlo, comunicando alla produzione la sua decisione. Poi era tornata per un breve incontro con l'ex coinquilino, intimandogli di non parlare più della sua famiglia.