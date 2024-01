Heidi Baci al GF albanese racconta di Massimiliano Varrese: “I suoi atteggiamenti erano un problema” Protagonista del grande Fratello Vip albanese, Heidi Baci racconta ai suoi coinquilini perché ha abbandonato l’edizione italiana del reality show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Uscita dal Grande Fratello italiano dopo l’intervento del padre e le difficoltà vissute con Massimiliano Varrese, Heidi Baci è recentemente diventata protagonista dell’edizione albanese del reality show. La modella è sbarcata nella Casa solo da qualche giorno ma ha già raccontato ai suoi coinquilini quali sono stati i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il reality. Heidi, come aveva già fatto in Italia, ha chiarito che quella di lasciare il gioco era stata una sua scelta, determinata dall’avere appreso che il legame con Varrese stava facendo soffrire i suoi genitori. Ha chiarito, però, di non essere stata obbligata a varcare la porta rossa: semplicemente, quanto accaduto nella Casa non avrebbe smesso di farla sentire a suo agio.

Heidi Baci racconta l’esperienza al GF italiano

“Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita. Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere”, ha raccontato Heidi ai coinquilini conosciuti al GF albanese, per poi raccontare di Massimiliano: “Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro”. In un’altra clip, poi condivisa e tradotta sui social, Heidi ha aggiunto di avere abbondato perché nella Casa del GF sarebbe “mancato il fairplay”.

Heidi Baci: “I miei genitori mai severi, ho studiato all’estero”

Heidi ha quindi rivendicato la totale libertà che sostiene i genitori le abbiano garantito fin da quando era giovanissima: “Non sono severi. Mi hanno dato la possibilità di andare a studiare fuori quando avevo 19 anni, poi ho vissuto 1 anno in Svizzera dovevo gestivo un bar. Se è stato mio padre che mi ha fatto uscire dal reality? No non è stato lui a farmi uscire, l’ho deciso io”. Quindi, ha aggiunto – e la scelta di entrare nella Casa del GF Vip albanese lo dimostra – di volere continuare a fare tv: “In Italia ho fatto un caos totale e creare casini a quanto pare è una mia caratteristica. Però ho avuto un sacco di opportunità televisive. Adesso ho il mio lavoro, poi faccio la modella, però la televisione mi piace”.