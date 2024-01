GF, Marco Maddaloni lascerà il reality: “Tra dieci giorni mi scade il contratto” Marco Maddaloni ha rivelato il giorno in cui abbandonerà la casa del Grande Fratello. Il suo contratto dovrebbe chiudersi il 31 gennaio, ma non è chiaro se il campione deciderà di restare o andare via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Manca molto più di un mese alla fine del Grande Fratello, i concorrenti sono stati informati del prolungamento del reality, ma non hanno ben chiaro nemmeno loro quando ci sarà la finale del programma, eppure alcuni di loro sembra che, invece, sappiano già quando dover lasciare la casa più spiata d'Italia. A confidare che tra poco più di una settimana dovrebbe andar via è Marco Maddaloni.

Marco Maddaloni rivela la sua data d'uscita

Il campione pare averne abbastanza della vita nella dimora di Cinecittà e quindi ha preso la decisione di abbandonare il reality, non appena il suo contratto gli permetterà di farlo senza dover pagare nessuna penale. Con Paolo Masella, Maddaloni è anche sceso nel dettaglio, dicendogli il giorno preciso in cui pensa di lasciare la casa

Tanto ormai me la vivo così… fratè abituati perché questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi. Perché dieci giorni? Il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me.

Non è detto che, poi, il gieffino decida davvero di andar via dalla casa più spiata d'Italia, anzi, può essere che alla fine decida di rimanere e giocare fino in fondo, magari tentando anche la vittoria finale.

L'abbandono di altri gieffini

Al momento, tra i concorrenti di questa edizione, sono stati tre a decidere di abbandonare il gioco, si tratta di Heidi Baci, la prima ad andar via per poi ritrovarsi nella casa del Grande Fratello albanese. A seguire, è arrivata la decisione di Ciro Petrone che, infatti, ha motivato la scelta dicendo di essere arrivato ad un punto di non ritorno e quindi, per una questione di salute psicofisica, ha voluto andar via dalla dimora di Cinecittà. Infine, l'ultimo abbandono prima della fine del programma, è quello di Alex Schwazer, che dopo aver visto sua moglie e i suoi figli, dopo aver ricevuto la notizia che non avrebbe partecipato alle Olimpiadi, ha deciso di tornare dalla sua famiglia.