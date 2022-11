“Hai distrutto Madonna, conosci Paolo Brosio di Medjugorie?”, le critiche a Valeria Marini La sesta puntata di Tale e Quale Show finisce male per Valeria Marini, criticata dai giudici: “Hai distrutto una popstar internazionale”.

Nella sesta puntata di Tale e Quale Show c'è stata Valeria Marini che ha rubato particolarmente l'attenzione per la sua imitazione di Madonna. La ex diva del Bagaglino ha tirato fuori un'imitazione molto muscolare, che però non è piaciuta certo a tutti. Ci sono stati dei momenti anche di comicità involontaria con Giorgio Panariello che ha tirato in ballo anche Paolo Brosio: "Tu lo conosci Paolo Brosio…Madonna?". "Ma Paolo Brosio di Medjugorie? Lui ha detto che ti conosce molto bene" e Carlo Conti: "Ma non gli rispondere, guarda. Paolo Brosio di Forte dei Marmi!". Cristiano Malgioglio durissimo: "Sei riuscita a distruggere Madonna". Valeria Marini la prende a ridere: "Me ne state dicendo di tutti i colori".

La critica di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è stato molto duro con Valeria Marini, ha addirittura dichiarato che il personaggio di Madonna è stato completamente distrutto: "Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Voglio stendere questo velo perché è un velo pietoso. Hai imitato Madonna con un brano difficile, hai fatto una imitazione terribile. Hai scelto una canzone difficile, potevi scegliere La Isla Bonita. Madonna ha già una voce acerba, ma lei è brava. Io non ti posso dire che sei stata brava, lascia stare il pubblico. Sei riuscita a distruggere Madonna".

Loretta Goggi attacca Cristiano Malgioglio

Loretta Goggi attacca Cristiano Malgioglio, quasi si risente quando Cristiano cerca di entrare nel suo giudizio: "Voglio dire una cosa a Cristiano: qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore, loro si fanno un bel eh? Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli il valore all'impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. E poi ha ballato molto bene, Valeria hai un fisico eccezionale".