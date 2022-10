Grande Fratello Vip, nominati Alberto, Antonella, Attilio, Edoardo, Gegia, Giaele, Pamela e Wilma Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa giovedì 6 ottobre, nessun concorrente è stato eliminato. I vipponi in nomination sono Gegia; Giaele De Donà; Alberto De Pisis; Antonella Fiordelisi; Attilio Romita; Edoardo Donnamaria; Pamela Prati e Wilma Goich.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 6 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nessun concorrente è stato eliminato. Durante la serata, però, si sono tenute le nomination. A confrontarsi al televoto saranno: Gegia; Giaele De Donà; Alberto De Pisis; Antonella Fiordelisi; Attilio Romita; Edoardo Donnamaria; Pamela Prati e Wilma Goich. La domanda a cui gli spettatori dovranno rispondere è: "Chi vuoi salvare?". Il più votato sarà immune e deciderà il destino degli altri nominati. Nel reality di Alfonso Signorini, Marco Bellavia ha rotto il silenzio su quanto gli è accaduto e ha inviato una lettera ai concorrenti. Inoltre, Antonino Spinalbese ha incontrato Ginevra Lamborghini e Sara Manfuso ha litigato con il conduttore. E poi, tante sorprese.

Nessun eliminato nella puntata del 6 ottobre 2022

Nella puntata di giovedì 6 ottobre 2022 nessun concorrente è stato eliminato. Occorre anche rimarcare che negli ultimi giorni si è assistito all'uscita dalla casa di ben quattro concorrenti: Marco Bellavia e Sara Manfuso che hanno abbandonato il Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci che è stato eliminato, Ginevra Lamborghini che è stata squalificata.

Chi sono i concorrenti in nomination

I preferiti, e dunque immuni, scelti dai concorrenti sono stati Daniele Dal Moro; Luca Salatino; Charlie Gnocchi; Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Cristina Quaranta. Orietta Berti ha reso immune Amaurys Perez. Sonia Bruganelli ha reso immune Nikita Pelizon. Gli immuni hanno fatto le nomination in confessionale, mentre tutti gli altri concorrenti hanno fatto le nomination palesi.

Le nomination palesi: Attilio Romita ha nominato Wilma Goich, perché ha criticato il suo modo di vestire. George Ciupilan ha nominato Gegia, perché ha detto che non riuscirebbe a guardare negli occhi Marco Bellavia. Antonella Fiordelisi ha nominato Gegia, perché la ritiene insensibile. Antonino Spinalbese ha nominato Gegia per come si è comportata con Marco. Pamela Prati ha nominato Gegia, perché non le è piaciuto come si è rivolta a Marco. Alberto De Pisis ha nominato Gegia, perché pensa che spesso abbia perso l'occasione per stare zitta. Giaele De Donà ha nominato Gegia, per come ha parlato di Marco dopo aver visto quanto aveva sofferto. Si riferisce alla frase: "Dovevamo stare a sentire le sue caz**te". Gegia ha nominato Antonella Fiordelisi, perché sarebbe un'attaccabrighe, una maleducata e si crederebbe una principessa sul pisello. Patrizia Rossetti ha nominato Pamela Prati, per un battibecco scattato per una scatoletta di tonno. Wilma Goich ha nominato Giaele De Donà perché non ha legato con lei. Edoardo Donnamaria ha nominato Gegia, perché non comprende alcune situazioni e rischia di fare male alle persone.

Le nomination segrete. Luca Salatino ha nominato Giaele De Donà, perché non l'apprezza come persona. Daniele Dal Moro ha nominato Gegia, perché con Marco ha usato parole che l'hanno lasciato basito. Carolina Marconi ha nominato Giaele, perché le avrebbe chiesto un bacio dopo avere bevuto un po'. Charlie Gnocchi ha nominato Giaele, perché spera di salvare Gegia. Amaurys Perez ha nominato Edoardo Donnamaria, perché è colui con cui si è aperto di meno. Cristina Quaranta ha nominato Gegia, perché ha detto delle frasi inopportune. Nikita Pelizon ha nominato Alberto De Pisis, perché non parlano mai. Elenoire Ferruzzi ha nominato Attilio Romita, perché sarebbe sfuggente e lunatico.

I nominati della sesta puntata del Grande Fratello Vip sono Gegia; Giaele De Donà; Alberto De Pisis; Antonella Fiordelisi; Attilio Romita; Edoardo Donnamaria; Pamela Prati e Wilma Goich.

Cos’è successo nella puntata del GF Vip del 6 ottobre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa giovedì 6 ottobre, Marco Bellavia ha inviato una lettera ai concorrenti, per esprimere la sua amarezza per quanto è accaduto nei giorni scorsi. Sara Manfuso ha litigato con Alfonso Signorini ed è stata invitata a lasciare lo studio. Wilma Goich ha raccontato la sua storia. Carmen Russo è caduta in studio durante la diretta. Giovanni Ciacci ha raccontato di essere stato attaccato dopo l'uscita dalla casa. Passando alle belle sorprese, Antonino Spinalbese ha rivisto Ginevra Lamborghini. Emozionante, l'incontro di George Ciupilan con la madre. Infine, anche Elenoire Ferruzzi ha avuto modo di parlare con sua madre.