Ginevra Lamborghini rivede Antonino Spinalbese al GF Vip: “Ho trovato qualcuno di importante” Nella puntata del 6 ottobre del GF Vip, Ginevra Lamborghini è rientrata in casa per incontrare Antonino Spinalbese, il concorrente a cui si era affezionata di più in queste settimane. La gieffina era stata squalificata per via di alcune frasi nei confronti di Marco Bellavia.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ginevra Lamborghini è tornata in studio nella puntata del GF Vip del 6 ottobre dopo essere stata squalificata dal reality per via di alcune frasi nei confronti di Marco Bellavia. La gieffina ha avuto la possibilità di rientrare anche in casa per parlare con Antonino Spinalbese e riabbracciare gli altri concorrenti.

Ginevra Lamborghini rivede Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini ha avuto la possibilità di rientrare in casa per rivedere Antonino Spinalbese, il concorrente con cui ha creato il legame più stretto nelle settimane passate all'interno del reality. L'hair stylist, inizialmente bloccato dal freeze, ha ascoltato le parole dell'amica:

Hai fatto il bravo, ho visto che la camera era in ordine. Sto bene, almeno mi dico che devo stare bene. Non nego che quello che è successo da lunedì è come il mio incubo, però sono una donna forte e devo esserlo ancora di più. Grazie a te, a voi, ho capito che in questa casa ho trovato qualcuno di veramente importante che mi ha sostenuto, fatto ridere e questo, anche se è durato poco, mi ha riempito il cuore.

La reazione di Antonino Spinalbese

Una volta "sbloccato" dal freeze, Antonino Spinalbese ha risposto alle parole dell'ex coinquilina, sorridendo ed essendo felice di poterle parlare ancora: