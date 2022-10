GF Vip, George Ciupilan incontra in lacrime la mamma: “Ha messo da parte la sua vita per me” Un incontro emozionante nel corso della puntata del 6 ottobre del GF Vip: George Ciupilan ha ripercorso la sua difficile infanzia e ha potuto incontrare a sorpresa la mamma Marilena.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 6 ottobre del Grande Fratello Vip spazio anche a un momento commovente: l'incontro tra George Ciupilan e la madre Marilena. Proprio poco prima della diretta il giovane tiktoker aveva raccontato la sua difficile infanzia, spiegando di non aver mai visto i suoi genitori insieme e di non parlare da tempo con il padre

L'infanzia di George Ciupilan

Durante la diretta del 6 ottobre, George Ciupilan ha ripercorso la storia della sua infanzia: i genitori si sono separati quando aveva solo un anno e la madre ha deciso di lasciare la Romania e partire per l'Italia per provare a dargli un futuro. Fino ai cinque anni il giovane gieffino ha vissuto con la nonna in campagna, un periodo della sua vita di cui ha pochi ricordi. Un giorno all'improvviso è arrivato il padre e l'ha portato con sè per tre anni. "Mio padre beveva tanto, mi diceva che se continuavo a piangere mi tirava uno schiaffo", ha raccontato il 20enne – "Sono sempre stato un ragazzo realistico, credevo poco alle favole, guardavo più quello che avevo davanti. Non ho avuto la fortuna di avere quel pizzico di fantasia".

L'incontro tra George Ciupilan e la madre Marilena

La figura di riferimento nella vita di George Ciupilan è sempre stata la madre Marilena: "É una donna bellissima, ha fatto di tutto per me, le devo tutto. Ha messo da parte la sua vita per la mia". La signora è entrata a sorpresa nella casa del GF Vip per fare una sorpresa al figlio. Un incontro che ha emozionato lo stesso gieffino, scoppiato in lacrime, e anche l'intero studio. "Sei stupendo, anche io ti amo tanto. Sono contenta di quello che stai facendo, sono molto felice e orgogliosa di te".

Leggi anche Cristina Quaranta al GF Vip 7: la carriera in tv e la vita privata

La signora Marilena ha preso il piccolo George e, quando aveva 8 anni, l'ha portato via dalla Romania per costruirgli un futuro in Italia: "Ho lottato per averlo, per crescerlo e mi dispiace che non sono riuscita a stargli vicina quando era piccolo. Non volevo fargli vedere che soffrivo".