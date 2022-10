La madre di Elenoire Ferruzzi al GF: “L’ho sempre difesa da tutti, fuori troverà l’amore per lei” Elenoire Ferruzzi ha incontrato la madre nel corso della puntata del 6 ottobre del Grande Fratello Vip. La signora Giovanna non ha mai lasciato sola la figlia, le è rimasta accanto in ogni scelta e difficoltà della vita.

A cura di Elisabetta Murina

Elenoire Ferruzzi ha potuto incontrare sua madre, la signora Giovanna, nel corso della puntata del 6 ottobre Grande Fratello Vip. Un momento emozionante che ha commosso il pubblico in studio e gli altri concorrenti in Casa, proprio come era accaduto poco prima con la sorpresa che Alfonso Signorini ha fatto a George Ciupilan.

L'infanzia di Elenoire Ferruzzi e l'amore non corrisposto

Alfonso Signorini ha chiamato Elenoire Ferruzzi nella stanza led e le ha mostrato alcune foto della sua infanzia, quando era ancora nel corpo di Massimo. E alla domanda "Che bambino era?", la concorrente ha risposto così: "Era molto isolato, giocava da solo perché non era capito. I compagni li ricordo alcuni in modo molto aggressivo".

Nel corso della sua vita Elenorie ha sofferto diverse volta per via dell‘amore non corrisposto. Un dolore che, in quanto donna trans, ha ammesso essere quello che l'ha segnata di più, tanto che oggi quasi non spera più in questo sentimento: "Io non spero più nell'amore perché le cose sono sempre andate in questo modo. Questa immagine esteriore così forte l'ho cercata io nel tempo, ho cercato di appianare il divario tra la mia fisicità e la mia effervescenza".

L'incontro con la madre Giovanna

Elenoire Ferruzzi viene poi chiamata in giardino dove a sorpresa si trova di fronte alla madre, la signora Giovanna. Un incontro che la fa subito scoppiare a piangere dall'emozione: "Mia mamma è una donna che mi ha accompagnata, preso per mano, in un cammino fatto di sofferenza. Il dolore è sempre stato tanto, non passa ma crea delle cicatrici enormi".

Il legame tra la concorrente e la madre è forte, profondo e ha affrontato le mille difficoltà della vita, dai bulli durante il periodo della scuola ai problemi di salute che Elenoire ha affrontato a causa del Covid. "Sei la mia vita e anche quella di papà, sei la nostra roccia e lo sarai sempre", ha detto la signora Giovanna- "Ma sei innamorata di Luca? Lui ha la morosa, fuori ci sarà un amore anche per te. Sono andata sempre a difenderla, anche quando la bullizzavano. Quando era ricoverata per il Covid, picchiavo sul vetro e dicevo ‘amore sono qui'. Il macchinario respirava per lei, ma lei sapeva che ero lì per questo".