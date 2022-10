Giovanni Ciacci dopo l’eliminazione dal GF Vip: “Mi hanno sputato al supermercato chiamandomi bullo” Durante la puntata del 6 ottobre del GF Vip, Alfonso Signorini ha dato la parola a Giovanni Ciacci in studio dopo l’eliminazione dal reality. Il concorrente è stato minacciato di morte e ha ricevuto diversi insulti per il caso Marco Bellavia: “Mi hanno sputato al supermercato chiamandomi bullo”.

La puntata del 6 ottobre del Grande Fratello Vip si è aperta con la questione Marco Bellavia, a lungo discussa negli ultimi giorni. Il conduttore di Bim Bum Bam ha scritto una lunga lettera agli ex concorrenti, spiegando come sta ora e come si è sentito durante quei giorni nella Casa. Alfonso Signorini è poi tornato in studio e ha fatto un lungo discorso al pubblico partendo da un articolo scritto su Repubblica, nel quale una giornalista lo accusava di aver fatto una "doppia morale".

Il discorso di Alfonso Signorini sulla "doppia morale"

Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico un articolo pubblicato sul sito di Repubblica il cui titolo recita: "Grande Fratello Vip, la doppia morale di Alfonso Signorini". Una giornalista sosteneva quindi che il conduttore avesse fatto una doppia morale nei confronti di Ginevra Lamborghini, prima squalificandola dal reality per le sue frasi rivolte a Marco Bellavia e poi sostenendo che non dovesse sentirsi fuori posto.

Il conduttore ha però precisato che non ha dato "un colpo al cerchio e uno alla botte" e che le sue parole non sono in alcun modo una doppia morale:

Questo non è vero, non è proprio così. Non avrei dovuto abbracciare Ginevra? Non darle il calore e l'empatia e lasciarla nella sua disperazione così come i concorrenti avevano lasciato nella disperazione Marco Bellavia? Forse quello avrebbe significato predicare bene e razzolare male. La Lamborghini ha sbagliato e ha pagato secondo le regole della morale, ma adesso è giusto che riprenda in mando la sua vita.

I commenti di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci

Alfonso Signorini si è poi rivolto verso Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci in studio spiegando che in questi giorni sono stati "subissati da insulti e minacce di morte". "La gente mi ha sputato al supermercato chiamandomi bullo", ha detto Ciacci, eliminato da un televoto flash durante la scorsa puntata del reality sempre per via di alcune frasi rivolte a Marco Bellavia. "Ho vissuto tre giorni che mi sembravano d'inferno, sono stata iettata di parole, rimproveri, minacce di ogni tipo". ha spiegato Ginevra Lamborghini.