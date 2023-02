Grande Fratello Vip, nessun eliminato: in nomination Antonino, Attilio, Edoardo, Luca e Sarah Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 febbraio. In nomination Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 febbraio, nessun concorrente è stato eliminato. La sfida al televoto tra Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Nikita Pelizon e Davide Donadei è servita a dare l'immunità a uno di loro. A spuntarla è stato Alberto, preferito dal pubblico, che ha condannato Nikita Pelizon al televoto a eliminazione del 13 febbraio. A sfidare la gieffina, sarà il meno votato tra i nominati della puntata, che sono Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello. Conosceremo il responso di questo televoto, giovedì 9 febbraio. La serata è stata particolarmente frizzante, perché caratterizzata dall'ingresso di Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro e Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini.

Nessun eliminato nella puntata del 6 febbraio 2023

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 febbraio, gli spettatori hanno conosciuto il verdetto del televoto che ha visto protagonisti Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Nikita Pelizon e Davide Donadei. A risultare immune, grazie ai voti ricevuti, è stato Alberto De Pisis, che ha condannato al televoto Nikita Pelizon. Occorre precisare che si parla del televoto del 13 febbraio che è a eliminazione, non quello di giovedì 9 febbraio. Ecco le percentuali registrate:

Alberto De Pisis 39%;

Antonella Fiordelisi 30%;

Nikita Pelizon 27%;

Davide Donadei 4%.

Chi sono i concorrenti in nomination

I tre vipponi più nominati si sfideranno al televoto di giovedì 9 febbraio. Il concorrente meno votato andrà al televoto ad eliminazione del 13 febbraio, dunque si scontrerà con Nikita Pelizon. Gli immuni della casa sono: Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Davide Donadei. La preferita di Sonia Bruganelli è Antonella Fiordelisi. La preferita di Orietta Berti è Nicole Murgia.

Le nomination palesi. Andrea Maestrelli ha nominato Sarah Altobello perché non c'è feeling. Luca Onestini ha nominato Antonino Spinalbese perché non prova simpatia per lui. Sarah Altobello ha nominato Andrea Maestrelli. Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria, perché ha dato della bollita a Sonia Bruganelli. Edoardo Donnamaria ha nominato Attilio Romita perché è da un mese che vorrebbe nominarlo. Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria. Micol Incorvaia ha nominato Attilio Romita, non ha problemi con lui adesso ma la persona che voleva nominare è immune. Daniele Dal Moro ha nominato Luca Onestini perché con lui ha meno rapporto. Nikita Pelizon ha nominato Antonino Spinalbese.

Le nomination segrete. Giaele De Donà ha nominato Attilio Romita, perché le ha dato della gallina nonostante abbiano un bel rapporto. Edoardo Tavassi ha nominato Attilio Romita perché lo ha definito "un quarantenne in cerca di un futuro improbabile". Antonella Fiordelisi ha nominato Micol Incorvaia perché sarebbe furba, anziché attaccarla, annuirebbe a tutte le cattiverie che gli altri direbbero sul suo conto. Oriana Marzoli ha nominato Antonino Spinalbese perché non va d'accordo con lui. Davide Donadei ha nominato Luca Onestini perché ci sono state delle liti con lui. Nicole Murgia ha nominato Sarah Altobello perché ha meno rapporto con lei. Alberto De Pisis ha nominato Daniele Dal Moro, per ricambiare la nomination.

Al televoto Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 6 febbraio 2023

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 6 febbraio, sono entrati nella casa Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova, rispettivamente ex di Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Uno di loro potrebbe diventare un concorrente a tutti gli effetti. Inoltre, c'è stato lo scherzetto di Alfonso Signorini, che ha fatto credere ad Antonella Fiordelisi che stesse per entrare il suo ex, Gianluca Benincasa. Confronto in studio tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli. E scintille tra Tavassi e Fiordelisi. Infine, Alfonso Signorini ha fatto sapere che presto Milena Miconi tornerà nella casa.