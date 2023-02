“Facciamo entrare Gianluca nella casa?”, la reazione di Antonella Fiordelisi Alfonso Signorini finge un ingresso nella casa di Gianluca Benincasa, la faccia di Antonella Fiordelisi dice tutto e Donnamaria avverte: “Esco dalla porta rossa e non pago la penale, se è vero”.

In una serata piena di ingressi di ex nella casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini scherza e fa capire ad Antonella Fiordelisi della possibilità di un ingresso nella casa di Gianluca Benincasa. La faccia di Antonella Fiordelisi dice tutto mentre Edoardo Donnamaria avverte: "Io me ne vado e non pago la penale". Anche Edoardo Tavassi scherza: "Volete proprio Edoardo morto, allora". Alfonso Signorini scherza: "Certo Antonella che hai fatto una faccia".

Gianluca Benincasa doveva entrare nella casa

Eppure Gianluca Benincasa doveva davvero entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Era certo, fino a pochi giorni fa. L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi aveva anche cominciato la quarantena, ma nei suoi confronti ci sarebbe un esposto che ha fatto saltare tutto. A Fanpage.it, Giovanni Benincasa ha commentato: "È arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente".

L'esposto presentato dai genitori di Antonella

Secondo quanto dichiarato dal diretto interessato a Fanpage.it, l'esposto sarebbe stato presentato proprio dai genitori di Antonella Fiordelisi: "Sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori. Da quello che ho capito, dalla produzione sarebbero furiosi. Mi hanno chiesto se ci fosse stato qualche episodio in passato che giustificasse l’esposto nei miei confronti e, quando ho specificato che non c’è, mi hanno consigliato di rivolgermi a un buon avvocato perché non è giusto quello che mi stanno facendo".