Edoardo Tavassi: “Antonella pensi che siamo stupidi? Non auguro a Edoardo Donnamaria di stare con te”

Scintille tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 febbraio.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 febbraio, si è tornati a parlare del rapporto burrascoso tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un video ha ripercorso gli scontri degli ultimi giorni. Le parole di Edoardo Tavassi, che ha accusato Antonella di inventare cose mai accadute pur di attirare l'attenzione, Antonino Spinalbese che, invece, ha definito "infame" Donnamaria, perché farebbe delle sceneggiate solo "per passare bene" e la lapidaria Nicole Murgia: "Tutti i giorni ci dobbiamo sorbire le rotture di scatole di Antonella".

Antonella Fiordelisi si difende dalle critiche

Tornati in diretta, Alfonso Signorini ne ha parlato non solo con i Donnalisi ma anche con gli altri concorrenti. Oriana Marzoli, su Antonella Fiordelisi, ha commentato: "Mi fa ridere una persona che si mette a piangere e non è capace di pulirsi le lacrime, perché così è più drammatico, quando cola tutto il traffico. A volte ci prova per tre ore a piangere, fa lo sforzo". Micol Incorvaia le ha fatto eco: "Penso che Antonella sia una grande provocatrice, credo le piaccia recitare il ruolo della vittima, continua a parlare di branco o di gruppo schierati contro di lei, ma questa cosa non è mai successa". Quindi Antonella ha replicato alle accuse:

Io non parlo mai male degli altri, penso a me e a Edoardo. Ogni volta che ho un problema con Edoardo, loro parlano di me. Chi mi conosce sa che sono emotiva quando mi sento provocata e, quando sono delusa, mi viene da piangere.

Lo scontro con Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi non ci ha visto più: "Ma secondo te, qua siamo tutti stupidi? Secondo te, se tutti quanti siamo d'accordo (sul conto di Antonella, ndr), siamo tutti stupidi?". Antonella, dal canto suo, ha ribadito che il gruppo tende ad attaccarla. Anche Edoardo Donnamaria è intervenuto:

Non ho mai voluto fare passare Antonella per una squilibrata, come ha detto Antonino, ho solo voluto difendermi su una cosa, su cui se non mi fossi difeso, sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave (A suo dire, Antonella lo avrebbe accusato di averle dato degli schiaffetti in faccia, ndr). La settimana scorsa ho avuto un crollo totale, dopo una settimana in cui sono stato malissimo e forse ho esagerato nel modo di fare. Dopo quattro mesi, anche delle sciocchezze iniziano a pesare.

Sonia Bruganelli, allora, ha detto la sua dallo studio. Si è rivolta a Edoardo Tavassi, che ha definito il capobanda, e ha spiegato di non vederlo felice quando il suo amico Donnamaria si ricongiunge con Antonella: "Mi pare che non abbiate tutta questa amicizia nei confronti del vostro amico Edoardo. Mi pare che voi tanto amici di questa coppia non lo siate". Tavassi è stato diretto come sempre: "Io non sono amico della coppia, ma di Edoardo. Io non gli auguro Antonella nella vita".