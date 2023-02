Milena Miconi non ha abbandonato il Grande Fratello Vip, Signorini: “Tornerà presto nella casa” Dopo la morte del manager Alessandro Lo Cascio, Milena Miconi era uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Attualmente la concorrente è in quarantena per rientrare in gioco nel reality.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milena Miconi rientrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, l'attrice e showgirl aveva deciso di lasciare il reality perché scossa dalla morte del manager Alessandro Lo Cascio. Alfonso Signorini, nel corso della puntata trasmessa lunedì 6 febbraio, ha fatto sapere che la concorrente tornerà presto in gioco.

Milena Miconi in quarantena, rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, in apertura della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 febbraio, ha fatto sapere ai concorrenti che Milena Miconi tornerà presto in gioco:

Dobbiamo dire che Milena ha dovuto lasciare improvvisamente la casa per un grave lutto che l'ha colpita, ma tornerà presto da voi ed è già in albergo, in quarantena, per fare il suo ritorno nella casa.

Il conduttore del reality, poi, ha espresso la sua vicinanza a Milena Miconi e, soprattutto, alla famiglia di Alessandro Lo Cascio: "Siamo davvero vicini, non solo a Milena ma anche alla famiglia di Alessandro, naturalmente, che abbracciamo con grande affetto".

Morte Alessandro Lo Cascio, Milena Miconi aveva lasciato la casa in lacrime

La morte del manager Alessandro Lo Cascio, a soli 54 anni, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Tra gli artisti da lui rappresentati anche Gina Lollobrigida, Sandra Milo, Manila Nazzaro e Angela Melillo. Quando Milena Miconi ha appreso la notizia della sua morte, in lacrime aveva spiegato ai suoi compagni di avventura: "Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento". Dunque, poco dopo, aveva abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. In queste poche ore trascorse fuori dal reality, è molto probabile che abbia voluto dare un ultimo saluto al manager a cui era profondamente legata. Finita la quarantena, tornerà dai suoi compagni di avventura.