Milena Miconi lascerà la casa del Grande Fratello Vip per la morte di Alessandro Lo Cascio

La notizia della morte di Alessandro Lo Cascio, manager, ha stroncato il mondo dello spettacolo sconvolgendo anche gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Milena Miconi, infatti, ha annunciato la sua decisione di lasciare la casa del GfVip in seguito alla scomparsa dell'amico manager: "Come faccio a restare qui dentro?".

La scelta di Milena Miconi

Alessandro Lo Cascio, 54 anni, era il manager televisivo di tantissime artiste e artisti, per questo motivo Milena Miconi ha spiegato di non sentirsela di restare all'interno della casa. "Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento.

Chi era Alessandro Lo Cascio

Alessandro Lo Cascio era uno dei manager televisivi più importanti e apprezzati d'Italia. Gestiva le carriere, tra gli altri e le altre, di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Sandra Milo, Vincenzo De Lucia. L'attore napoletano gli ha dedicato lo spettacolo teatrale andato in scena ieri sera, dopo aver appreso dietro le quinte la notizia della sua scomparsa. Commovente il ricordo di Sandra Milo: "Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri".

Era manager di Gina Lollobrigida

Alessandro Lo Cascio era anche manager di Gina Lollobrigida. Proprio Mara Venier, più cara amica della Lollobrigida, ha condiviso su Instagram un saluto allo stimato manager televisivo corredata di foto proprio in compagnia di Gina Lollobrigida: "Eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te. Ti volevo tanto bene, Riposa in pace".