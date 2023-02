È morto Alessandro Lo Cascio, storico manager dello spettacolo italiano: l’addio commosso dei VIP È morto Alessandro Lo Cascio, storico manager nel mondo dello spettacolo italiano, l’uomo 52enne, colpito da un infarto, era l’agente di numerose VIP tra cui Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida. Su Instagram i saluti e gli addii commossi: “Uomo dolce e sensibile”.

A cura di Gaia Martino

È morto ieri, scrive La Repubblica, Alessandro Lo Cascio, manager dei Vip, colpito da un attacco di cuore all'età di 52 anni. Era l'agente di numerosi personaggi dello spettacolo tra cui Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà. I funerali si svolgeranno lunedì 6 febbraio alla chiesa degli Artisti a Roma, si legge. Ha lasciato la moglie Cristina e i figli Giorgio e Lorenzo, oltre che i tanti VIP al quale era molto legato. Commosso è stato infatti l'addio di famose donne della tv italiana come Mara Venier e Sandra Milo: "Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri".

Le parole dell'agenzia di Lo Cascio

"Lo Cascio e Gargiulo Management" era l'agenzia per cui lavorava Alessandro Lo Cascio. Un'ora fa il profilo ufficiale dell'agenzia ha commentato la sua morte. A corredo di un'immagine nera, le parole: "Abbiamo riflettuto a lungo su cosa scrivere non solo perché siamo stati colpiti da un fulmine in pieno petto ieri, ma anche perché parlare di Alessandro in poche parole è impossibile. L’affetto che si è scatenato dopo che ci ha lasciato ne è la prova. Alessandro era un persona che sapeva fare la differenza nella vita degli altri. Per la sua professionalità, la sua esperienza e non da ultimo il suo umorismo. Vorremmo dire tante cose ma forse l’unica che ha davvero un senso in questo momento è: GRAZIE". Sono seguiti numerosi messaggi dei VIP tra cui Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro, Eva Grimaldi, Monica Setta.

L'addio commosso dei VIP

Numerose VIP hanno salutato Alessandro Lo Cascio, commosso l'addio di Sandra Milo che ha dedicato un lungo messaggio social al suo agente: "Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio. Oggi il mio amato Alessandro se n'è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell'aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano". L'attrice e volto televisivo ha ricordato il suo passato con lui: "Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri. Ma di lui mi resterà l'ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l'unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi. Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro". Sandra Milo ha concluso stringendosi attorno alla famiglia: "Mi stringo con affetto a sua moglie Cristina e ai figli Giorgio e Lorenzo, per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finchè il buon Dio non mi chiamerà a sé".

Anche Mara Venier ha condiviso su Instagram un saluto a Alessandro Lo Cascio a corredo di una foto dell'agente con Gina Lollobrigida: "Eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te. Ti volevo tanto bene, Riposa in pace".

Ai post sono seguiti numerosi commenti, Stefania Orlando lo ha ricordato come un uomo "sensibile, attento, dolce, dotato di grande umanità. Conserverò nel mio cuore per sempre i momenti passati insieme. Che dolore mi ha dato la notizia della sua scomparsa", anche Pamela Prati si è detta dispiaciuta per la scomparsa, così come Carmen Di Pietro, Alberto Matano, Angela Melillo, Orietta Berti, Valeria Graci.

Maria Grazia Cucinotta: "Difficile dire ciao a chi ami come un fratello"

Struggente anche l'addio di Maria Grazia Cucinotta che lo considerava un fratello, come da lei stesso raccontato: "Dire ciao a chi ami come un fratello è impossibile…le risate del tempo passato insieme nel cuore e il vuoto di domani. Ciao Ale amico mio del cuore", le sue parole su Instagram.