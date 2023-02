Lite tra Luca Onestini e Matteo Diamante per Nikita Pelizon: “Le parli dietro, le metti le mani addosso” Al Grande Fratello Vip va in scena il triangolo tra Nikita Pelizon, Matteo Diamante e Luca Onestini. Tra insulti e provocazioni, il confronto finisce con un nulla di fatto.

Al Grande Fratello Vip va in scena il triangolo tra Nikita Pelizon, Matteo Diamante e Luca Onestini. Alfonso Signorini li convoca tutti e tre in giardino e inizia un aspro confronto tra l'ex di Nikita Pelizon e tra Luca Onestini sulla base di un post che Matteo Diamante ha scritto proprio contro Luca. "Chi parla dietro o fa cattiverie a una ragazza, è e sempre rimarrà un piccolo uomo. Cresci", questo il tweet di Matteo Diamante contro Luca Onestini. A parte la rissa, Matteo Diamante e Nikita Pelizon sono venuti comunque a una sorta di saluto e di chiarimento: "Non farti mettere all'angolo, mi raccomando". Ecco quello che è successo.

Il confronto

Matteo Diamante spiega: "Il mio non era un insulto ma un invito. Lui non è un ragazzino, non è un cretino, anzi tu sei molto intelligente. Sei anche simpatico e cazzaro come me, ma ci sono cose che mi hanno dato fastidio. Nei reality è tutto amplificato, ma gli errori si fanno in due. Lei è tutto tranne una persona cattiva. Non mi sono piaciuti certi filmati e non mi è piaciuto tutto quello che hai fatto. Hai allungato le mani". Luca Onestini: "Io non ho mai allungato le mani, ma cosa dici? Io vengo accusato di cose che non ho fatto e allora mi difendo, abbi pazienza". Luca Onestini: "Per me, quel tweet rappresenta solo il tentativo di Matteo di esporsi e venire al Grande Fratello. E ci è riuscito. Per me, il signore in questione può dire quello che vuole. Avevamo il dubbio che fosse un pirla, adesso abbiamo la certezza".

Gli insulti di Matteo Diamante

"Con gli occhiali vedo meglio la faccia di cacca che c'hai", Matteo Diamante ha insultato Luca Onestini che risponde: "Uè Alfonso, questo ha fatto il suo ed è meglio che se ne vada a casa. Questo insulta, stratega, faccia di cacca, continua a insultare, forse è meglio che io vada". È stata una rissa, non è stato un confronto. Un momento televisivo decisamente dimenticabile, che sarà però reso più frizzante quando Luca Onestini apprenderà che Matteo Diamante resterà nella casa. Cosa succederà?