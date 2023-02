Luca Onestini su Nikita Pelizon e Matteo Diamante: “Che imbarazzo, pensano che la gente sia scema” Al Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti ritengono che Nikita Pelizon e Andrea Diamante si stiano fingendo affiatati per attirare l’attenzione. Oriana Marzoli: “Hanno notato che loro non si sono visti nella clip e hanno cambiato atteggiamento”.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

L'improvvisa vicinanza tra Nikita Pelizon e il suo ex fidanzato Matteo Diamante, non convince alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, i due sono apparsi particolarmente affiatati e, secondo Luca Onestini e Oriana Marzoli, questo sarebbe uno stratagemma per attirare l'attenzione e conquistarsi la tanto ambita clip in vista della puntata del reality in onda lunedì 13 febbraio.

Le accuse di Oriana Marzoli a Nikita Pelizon e Andrea Diamante

Oriana Marzoli è stata molto chiara nell'esprimere la sua visione della situazione tra Nikita Pelizon e Andrea Diamante: "Hanno notato che loro non si sono visti nella clip e hanno cambiato atteggiamento molto palesemente". Luca Onestini le ha fatto eco e si è chiesto se gli spettatori del Grande Fratello Vip abbiano notato la stessa cosa:

È tutto super palese e chiaro. Per tutti. Pensi che sia scema la gente. Già in puntata l'ho detto cento volte, uno rimane imbarazzato. Vedi delle robe che sono vergognose e ti dici che è impossibile. Poi fai quella scenata là. Devi anche scegliere che parte interpretare. Se ne sono dette di tutti i colori, lui l'ha riempita di insulti. Capisci? Non è che la gente è stupida.

Nikita e Matteo si fingono affiatati per ottenere una clip?

Oriana Marzoli, sostenuta anche da Nicole Murgia, è rimasta ferma sulla sua posizione. A suo dire, per risultare più credibili, Nikita Pelizon e Matteo Diamante avrebbero almeno dovuto avere l'accortezza di aspettare un po' prima di cambiare il modo di relazionarsi l'uno all'altra:

Almeno avessero aspettato un po'. Dopo cinque ore, cambiano atteggiamento. Ma la gente lo vede o non lo vede? Mi sembra impressionante. Stranamente, dopo la puntata, il giorno dopo ha cominciato a scherzare di più, ad abbracciarsi a sedersi sopra all'altro…come si chiama? Matteo.

Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip del 13 febbraio, per scoprire se questo video verrà mostrato a Nikita e Matteo.