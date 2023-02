Lo staff di Nikita Pelizon diffida Oriana Marzoli e Luca Onestini Lo staff di Nikita Pelizon diffida Luca Onestini e Oriana Marzoli: “La speranza è che i toni vengano moderati”.

Il clima di tensione che spesso si avverte nella casa del Grande Fratello Vip, porta alcuni dei concorrenti ad essere più esposti di altri, ed è anche per questa ragione che chi li sostiene da fuori, alle volte prova a tutelarli. Lo staff di Nikita Pelizon ha quindi deciso di diffidare Oriana Marzoli e Luca Onestini per i comportamenti adottati nei confronti della gieffina e per quanto entrambi hanno dichiarato sul suo conto.

Le dichiarazioni dello staff di Nikita

La portavoce dello staff sulle pagine i MondoTv, ha dichiarato che Nikita è costantemente seguita da un legale che, quindi, su richiesta anche dello staff, valuta se ci sono margini per agire legalmente contro chi ha adottato atteggiamenti irrispettosi nei confronti della modella triestina:

Preciso che il team non sono solo io, sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda, Nikita è seguita h24, io mi confronto con l’avvocato ogniqualvolta ce ne sia bisogno, anche alle 6 del mattino o alle 3 di notte, capisco che tutto ciò sia difficile da percepire dall’esterno, ma Nikita è seguita è seguitissima a 360 gradi. Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti, abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi.

A questa spiegazione, poi, aggiunge quali siano stati i provvedimenti: "Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati".

Gli scontri tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

L'ultimo scontro tra Onestini e Nikita Pelizon è avvenuto di recente, quando il gieffino ha preso in giro la modella per la sua abitudine di prendere appunti e, infatti, per questa stessa ragione ha fatto un reclamo agli autori del Grande Fratello, sottolineando come quest'azione fosse contro il regolamento. La tensione tra i due è ormai alle stelle, a questo si aggiunge anche l'insofferenza che Oriana mostra nei confronti della gieffina.