Luca Onestini attacca gli autori del GF Vip: “Nikita contro il regolamento con carta e penna qua” Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha attaccato la produzione perché non ha preso nessuno provvedimento nei confronti di Nikita Pelizon: “Lei va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua. Perchè allora non ci mettiamo tutti zitti?”.

A cura di Elisabetta Murina

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 20 febbraio, Alfonso Signorini ha rimproverato Luca Onestini per il suo continuo provocare Nikita Pelizon, accusandola di mettere in atto atteggiamenti contro il regolamento. Nella discussione è poi intervenuto anche l'ex della ragazza, Matteo Diamante, che ha preso le sue difese. Dopo la puntata, il modello si è lasciato andare e ha attaccato il conduttore e la produzione del reality.

Le parole di Luca Onestini

Dopo la puntata, Luca Onestini si è sfogato su quanto accaduto, sostenendo che la produzione, e di conseguenza il conduttore, non mettano in atto un trattamento uguale nei confronti di tutti i concorrenti. Signorini, in diretta, si è scagliato duramente contro Oriana e anche contro lo stesso modello per via di alcune discussioni dai toni troppo accesi, mentre gli atteggiamenti di Nikita sono passati in secondo piano:

Quello che non mi torna è che rompono i cogli**i a te (Oriana, ndr), ti fanno tutto l’elenco per le motivazioni per le quali ti nomina, perché parli senza microfono… Lei va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua, tutto quello che è comunicazione non verbale, quindi togliersi il microfono, fare di nascosto, non è concepito. Perché allora no ci mettiamo tutti zitti? Io no parlo più, ti devo dire una cosa e mi metto a scrivere.

La lite tra Onestini, Nikita e Matteo Diamante in diretta

Luca Onestini ha perso la pazienza perché ha visto Nikita Pelizon a scrivere su un foglio e, così, l'ha accusata: "

Ragazzi scusate, siamo tutti d'accordo che sta prendendo appunti? Con carta e penna in mano. Nikita prende appunti, perché dopo si deve segnare le cose. Però, io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella della spontaneità? Hai scritto bene gli appunti? Mi raccomando scrivili bene, perché ultimamente mi pare che tu stia facendo delle brutte figure.

Prima stupita che lei le rivolgesse la parola, ha poi replicato alle accuse del gieffino: "Falso fino alla fine. Quando Dio dava l'onestà, tu eri a prenderti solo la furbizia". "Sei uguale al tuo ex, il maschilista che non ti permetteva di parlare con nessuno", ha replicato Onestini. A quel punto il diretto interessato, Matteo Diamante, è intervenuto invitando la ragazza a non assecondare queste provocazioni: "Questo è un cog**one che ti istiga. Evita di fargli dire "Sei uguale al tuo ex" al capellone. Questo qua è un bambino che fa i reality per vivere".