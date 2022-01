Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sfida la magia di Mary Poppins: chi ha vinto agli ascolti Nella prima serata di lunedì 3 gennaio, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si è scontrato con il film Il ritorno di Mary Poppins. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 3 gennaio ha offerto agli spettatori film, programmi di approfondimento, serie televisive e trasmissioni di intrattenimento. Rai1 ha proposto il film Il ritorno di Mary Poppins. Canale5, invece, ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Alfonso Signorini sfida Mary Poppins

Lunedì 3 gennaio, Rai1 ha trasmesso il film Il ritorno di Mary Poppins. La pellicola diretta da Rob Marshall con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Dick Van Dyke ed Emily Mortimer, è stata seguita da 3.856.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5, la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip, nella quale Alfonso Signorini è stato affiancato da Adriana Volpe e Laura Freddi (che ha sostituito per una puntata Sonia Bruganelli). È stata una serata particolarmente ricca di tensioni, tanto che Alfonso Signorini ha invocato un provvedimento disciplinare per i concorrenti. Le vicende dei vipponi sono state seguite da 3.322.000 spettatori pari al 21.1% di share. Insomma, un testa a testa in termini di spettatori, ma con una netta differenza nella share, a favore del reality.

Ascolti TV di lunedì 3 gennaio

Vediamo ora la programmazione delle altre reti televisive. Su Rai2 è andata in onda la serie Delitti in Paradiso, che è stata seguita da 1.382.000 spettatori pari al 6% di share. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 1.676.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia1, spazio al film Top Gun. La pellicola di Tony Scott, con Tom Cruise e Val Kilmer ha raccolto 1.376.000 spettatori con il 6.2% di share. Infine, su Rete4 è andato in onda Il Marchese del Grillo. Il film di Mario Monicelli con Alberto Sordi è stato seguito da 1.065.000 spettatori con il 5.3% di share.