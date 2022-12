Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Attilio Romita e Charlie Gnocchi Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda sabato 10 dicembre, non c’è stata alcuna eliminazione. Al televoto Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 10 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La puntata non ha previsto alcuna eliminazione. Ci sono state regolarmente le nomination che hanno visto finire al televoto Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Nel corso della diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, c'è stato un confronto tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di avere il Covid, poi si è scontrata con Marco Bellavia. Attilio Romita ha saputo del malcontento della sua compagna Mimma Fusco. Edoardo Donnamaria ha avuto modo di incontrare sua madre e Wilma Goich ha replicato a Edoardo Vianello che l'ha accusata di averlo tradito.

Nessun eliminato nella puntata del 10 dicembre 2022

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa sabato 10 dicembre, non c'è stata alcuna eliminazione. Al televoto si sono sfidati Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Il più votato ha ricevuto l'immunità. Il meno votato è finito direttamente al televoto con eliminazione, di cui conosceremo l'esito lunedì 12 dicembre. Ecco le percentuali ottenute dai due concorrenti. La domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata: chi vuoi salvare?

Daniele Dal Moro 73%;

Charlie Gnocchi 27%.

Dopo il responso del pubblico, dunque, Daniele Dal Moro è risultato immune, mentre Charlie Gnocchi andrà al prossimo televoto.

Chi sono i concorrenti in nomination

Partiamo dagli immuni. Daniele Dal Moro era immune per il risultato conseguito al televoto. Immune anche Luca Onestini perché preferito della casa. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno dato l'immunità ad Antonino Spinalbese. Le nomination hanno riguardato solo gli uomini, perché sono in maggioranza nella casa. I vipponi hanno fatto le nomination in modo palese. Le donne nel confessionale.

Nomination palesi: Luca Onestini ha nominato Luca Salatino, perché con lui ha passato meno tempo. Alberto De Pisis ha nominato Attilio Romita, per restituirgli la nomination della scorsa settimana. Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria, perché non lo sopporta e lo trova noioso. Edoardo Donnamaria ha nominato Attilio Romita, perché avrebbe definito Antonella Fiordelisi un animale. George Ciupilan ha nominato Edoardo Tavassi, perché lo avrebbe accusato di non dare opinioni. Charlie Gnocchi ha nominato Edoardo Tavassi, per le sue battute. Daniele Dal Moro ha nominato Alberto De Pisis, per gli scontri avuti con lui. Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria perché sostiene le "cause perse" della fidanzata Antonella. Luca Salatino ha nominato Alberto De Pisis, perché hanno avuto degli screzi. Edoardo Tavassi ha nominato George Ciupilan perché sarebbe l'unico che non gli ha mai fatto una domanda.

Nomination segrete: Oriana Marzoli ha nominato Attilio Romita perché non parla molto con lui. Giaele De Donà ha nominato Luca Salatino perché se dovesse uscire, è la persona di cui le dispiacerebbe di meno. Nikita Pelizon ha nominato Attilio Romita, perché quando lei si è scusata, lui non ha accettato le scuse. Patrizia Rossetti ha nominato Attilio Romita, ma spera non esca. Sarah Altobello ha nominato Edoardo Tavassi perché non si sente parte integrante di alcune attività fatte nella casa. Wilma Goich ha nominato Edoardo Donnamaria perché avrebbe sempre da ridire su di lei. Micol Incorvaia ha nominato Alberto De Pisis perché con lui ha avuto meno interazioni. Antonella Fiordelisi ha nominato Attilio Romita perché avrebbe difeso Daniele Dal Moro solo per un tornaconto personale.

In nomination Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Il meno votato uscirà dalla casa.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 10 dicembre 2022

La puntata del Grande Fratello Vip di sabato 10 dicembre, si è aperta con Alfonso Signorini all'interno della casa per un saluto ai concorrenti. Poi, in studio, Pamela Prati e Carmen Russo hanno eseguito una coreografia di Enzo Paolo Turchi. Il conduttore ha annunciato che presto Riccardo Fogli e Milena Miconi entreranno nella casa. Inoltre, c'è stato uno scontro tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Wilma Goich ha saputo che Edoardo Vianello l'ha accusata di averlo tradito. Attilio Romita si è scusato con la compagna Mimma Fusco, con relativa risposta in diretta. Ginevra Lamborghini ha scoperto di avere il Covid, proprio mentre attendeva di rientrare nella casa. In diretta, si è scontrata con Marco Bellavia. Infine, Edoardo Donnamaria ha incontrato sua madre.