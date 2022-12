Ginevra Lamborghini: “Ho il Covid”, scontro in diretta con Bellavia: “Mi hai fatto sembrare un mostro” Ginevra Lamborghini, proprio mentre era in quarantena per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha scoperto di avere il Covid. In diretta, lo scontro tra lei e Marco Bellavia: “Mi hai attaccato sul web e hai contribuito a farmi sembrare un mostro”.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2022. Ginevra Lamborghini era in quarantena per potere entrare per una settimana nella casa, ma proprio mentre era in isolamento è risultata positiva al Covid. L'ex concorrente si è collegata con lo studio e ha anche risposto a Marco Bellavia che si è detto "deluso e allibito" all'idea che lei rientrasse dopo la squalifica. Ma andiamo con ordine.

Ginevra Lamborghini ha il Covid, come sta l'ex gieffina

Nel corso della puntata di sabato 10 dicembre, Alfonso Signorini ha spiegato: "Noi l'avevamo spedita in albergo, perché sarebbe dovuta entrare nella casa, ma in realtà è diventata una quarantena vera perché si è presa il Covid". Ginevra Lamborghini, intervenuta in collegamento, ha aggiornato gli spettatori e il conduttore sulle sue condizioni di salute:

Sono in ripresa. Ho passato lunedì male, male. Martedì male, malissimo. Mercoledì male tendente al boh, non si sa, non si capisce. Ieri già un po' meglio, oggi bene.

Le parole di Alfonso Signorini a Marco Bellavia

Alfonso Signorini ha ironizzato: "Secondo me te l'ha gufata Bellavia", perché in settimana l'ex concorrente si è detto "deluso e allibito" per il rientro della gieffina nella casa. Marco, presente in studio, ha commentato: "Non scherziamo su queste cose". Alfonso Signorini ha voluto dire la sua su quanto Bellavia ha scritto sui social dopo avere appreso che Ginevra sarebbe rientrata nella casa:

Ho sottolineato che Ginevra non entra per rientrare in gioco, ma – come prevede il regolamento del Grande Fratello anche in caso di squalifica – rientra se utile alle dinamiche nella casa. Il Grande Fratello è libero di farla entrare, così come è rientrato Alex Belli che era stato squalificato. È libero di mandare chi ritiene nella casa. Il tuo post mi ha un po' sorpreso perché tu stesso hai perdonato.

Marco Bellavia ha replicato: "Io l'ho perdonata. Non volevo attaccare la situazione. Io e Ginevra siamo in buoni rapporti, ma la cosa mi ha lasciato sorpreso. Poi non è che mi posso incatenare davanti alla porta della casa e non farla entrare. Solo che i social amplificano, le persone interpretano come vogliono. Non volevo essere offensivo né nei confronti di Ginevra, né del Grande Fratello. Ho dato un parere e alle volte bisogna non darli. Ho sbagliato forse".

Il confronto tra Ginevra Lamborghini e Marco Bellavia

Ginevra Lamborghini non è apparsa affatto convinta dalle parole di Marco Bellavia: "Non si può chiudere tutto a tarallucci e vino. Io ci sono rimasta male Marco per le parole che tu hai speso per me. Non dire che Twitter fraintende. Te l'ho spiegato anche, quando abbiamo avuto modo di chiarirci, che sono tre mesi che ricevo insulti". Marco, però, ha ribadito: "Non è colpa mia. Io ti ho perdonato". Ma Lamborghini ha continuato:

Avrei preferito che tu lo dicessi a me, ad Alfonso, agli autori. Fare un'uscita sul web ha contribuito a rendermi ulteriormente il mostro che vorrei cercare di dimostrare che non sono.

Sonia Bruganelli e Amaurys Perez contro Marco Bellavia

Sonia Bruganelli è apparsa d'accordo con Ginevra: "Non mi piace quando uno lancia il sasso e ritira la mano. Lui sapeva benissimo che scrivendo quel post la gente se la sarebbe presa con Ginevra". Marco Bellavia ha smentito. Ma anche Amaurys Perez è sbottato: