Attilio Romita si scusa con la compagna Mimma Fusco, lei risponde in diretta: “Sarah stai lontana” Attilio Romita si è scusato con la compagna Mimma Fusco per aver dato troppa confidenza a Sarah Altobello nella casa del Grande Fratello Vip: “Ho esagerato, non la tradirei mai. Non credo che il nostro amore possa finire”. La donna ha commentato in diretta su Twitter: “Sarah stai lontana! Meglio un ragioniere che un cafone”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra Sarah Altobello e Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip è scattato un bacio e si è creata una particolare complicità. Mimma Fusco, compagna del giornalista, non ha però gradito quanto successo e sui social ha espresso il suo dissenso. Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 10 dicembre del reality, ha affrontato l'argomento e ne ha parlato con i diretti interesssati.

La spiegazione di Sarah Altobello e Attilio Romita

Nella puntata del 10 dicembre del GF Vip, Sarah e Attilio hanno voluto chiarire il loro rapporto. "Ho sempre avuto una grande attrazione per Attilio. Ci gioco tanto nel mio modo di fare. Se fosse stato single ci avrei fatto qualcosa", ha spiegato la Vippona. E anche il giornalista ha precisato che non tradirebbe mai la compagna con la coinquilina:

Fossi stato un uomo libero sarebbe successo qualcosa. Stare qui è complicato per due ragioni. La prima di carattere fisiologico, perché dopo 80 giorni certe pulsioni sono naturali e non credo di essere un mascalzone ad averle. Poi c'è un aspetto psicologico importante, cioè che spesso non mi sento apprezzato e amato dai coinquilini. Da quando è arrivata Sara l'ho accolta come una nuova amica. La premessa è che io in questa casa non avrò nessun incontro ravvicinato con nessuna persona di sesso femminile e su questo ci metto la mano sul fuoco.

Attilio Romita legge i commenti di Mimma Fusco

Alfonso Signorini ha poi mostrato ad Attilio le reazioni social di Mimma Fusco di questa settimana. Il giornalista si è scusato se il suo comportamento può aver infastidito la compagna:

Mi dispiace, ho sbagliato e le chiedo scusa. Nella confidenza che ho preso con Sarah ho un pò esagerato, però non credo che l'amore che ci lega possa finire per una gag di questo genere, il nostro amore è troppo grande e definitivo. Non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo.

La reazione di Mimma Fusco in diretta

La compagna di Attilio Romita ha commentato in diretta il blocco della puntata del GF Vip che ha visto protagonista il giornalista, Sarah e le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. "Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone", è uno dei tanti commenti riferiti al compagno che la donna ha scritto su Twitter dopo quanto successo in diretta. "É inca**ata come una belva, quanto tornerò mi prenderà a morsi, ma non riesco a credere possa chiudere una storia per due immagini", ha concluso Attilio.

Sarah Altobello: "Non voglio rubare l'uomo a nessuno"

Alfonso Signorini ha poi chiamato in confessionale Sarah e le ha chiesto il suo punto di vista sulla difficile situazione con Attilio. La concorrente ha chiarito di non voler mettersi in mezzo nella relazione che il giornalista ha con la compagna: