Attilio Romita vicino a Sarah Altobello al GF, la compagna Mimma Fusco: “Divertiti, ora sei libero” “Vorrei portare Sarah Altobello con me nel Van”: sono state queste le ultime parole di Attilio Romita nella casa del GF Vip che hanno fatto infuriare la compagna Mimma Fusco. “Non mi sta rispettando”, l’imprenditrice ha confermato a Fanpage.it che è lei la proprietaria del profilo Twitter “mymmafusco”.

A cura di Gaia Martino

Attilio Romita con le sue ultime dichiarazioni su Sarah Altobello ha fatto infuriare la compagna Mimma Fusco. Il giornalista nella casa del Grande Fratello VIP nelle ultime ore ha confessato di provare interesse per la sua inquilina raccontando ad Antonino Spinalbese che desidererebbe portarla con sé nel Van. "Portala, divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il ….ne" è stato il commento scritto da un profilo di nome "mymmafusco" su Twitter. Contattata da Fanpage.it, l'imprenditrice pugliese ha confermato di essere lei proprietaria dell'account.

I commenti di Mimma Fusco contro il compagno Attilio Romita

Mimma Fusco è una furia su Twitter. Nelle ultime ore è circolato il video nel quale il compagno confessa di aver provato sensazioni particolari dopo i contatti riavvicinati con Sarah Altobello. "Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me" ha scritto la donna che proprio oggi festeggia gli anni. L'imprenditrice pugliese ha cambiato la sua immagine del profilo aggiungendo quella di Attilio Romita mentre abbraccia la sua inquilina. A chi ha cercato di tranquillizzarla sostenendo che il concorrente stesse scherzando, ha risposto "Non credo", poi altri sfoghi: "Sarebbe stato meglio se fosse stata un'altra", "Non ha parlato di dialogo".

Mimma Fusco crede che il Grande Fratello Vip non c'entri niente con quanto sta accadendo. "È innocente" ha scritto su Twitter escludendo dunque che "il flirt" potrebbe nascere da un desiderio del reality di creare nuove dinamiche. "Credo che non abbia colpe, ne tantomeno quella povera c** in cerca di gloria. Attilio è protagonista assoluto come sempre". Si è poi trovata d'accordo con un utente pugliese che si vergognerebbe "di essere rappresentata da un soggetto come Sarah", e ancora ha risposto con "Esatto" a chi ha sostenuto che Attilio Romita non la stesse rispettando. Quando un utente ha commentato i fatti lanciando l'ipotesi di un imminente tradimento, lei ha risposto: "Accadrà, accadrà. Abbiate fede".

"Non voglio confronti"

Nonostante la rabbia, Mimma Fusco non ha intenzione di rilasciare interviste o di avere un confronto con il compagno. Già ai tempi del gioco della bottiglia spiegò di non aver affatto gradito il comportamento di Attilio Romita descrivendo come "vergognoso" il bacio del Vip con Giaele De Donà. "Il triangolo con Sarah no, facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni", un altro commento. "Non voglio confronti" ha scritto infine, ribadendo la sua volontà di non voler intervenire in tv.