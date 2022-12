Attilio Romita mostra interesse per Sarah Altobello al GF Vip: “Vorrei portarla con me nel Van” Attilio Romita al GF Vip ha lasciato di stucco Antonino Spinalbese. Il giornalista ieri sera ha confessato al suo inquilino di non essere più indifferente al fascino di Sarah Altobello: “Ho l’ansia ma vorrei portarla con me nel Van, mi è bastato uno sfioramento”.

A cura di Gaia Martino

Riflettori puntati su Attilio Romita al Grande Fratello Vip. Ieri sera il giornalista ha confessato ad Antonino Spinalbese di non essere più tanto indifferente al fascino delle "donne" della Casa, in particolare ha ammesso che avrebbe cominciato a fare dei pensieri su Sarah Altobello. Negli ultimi giorni aveva scherzato con la sua inquilina che non ha mai nascosto un occhio di riguardo nei suoi confronti: "Se fosse stato single…" ha detto diverse volte la Vip. "Vorrei portarla nel Van con me", la confessione a sorpresa di Romita ieri sera.

Le parole di Attilio Romita su Sarah Altobello

Attilio Romita ieri sera non ha nascosto i suoi pensieri e ha confessato ad Antonino Spinalbese di non guardare più con indifferenza Sarah Altobello nella Casa del GF Vip. "Comincio ad andare in ansia" sono state le parole del giornalista al suo inquilino, "Mi verrebbe voglia di prenderla e portarla con me nel Van". Il Vip ha spiegato che fino ad ora non aveva mostrato alcun interesse verso le donne della Casa, l'avvicinamento della sua inquilina avrebbe smosso qualcosa in lui.

Io ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora…Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l'ho qua questa cosa (indicandosi la testa, ndr). Ma io non la posso proprio fare questa cosa.

Il video che circola su Twitter è stato condiviso da alcuni utenti che ora criticano il giornalista perché avrebbe detto queste parole nel giorno del compleanno della compagna, Mimma Fusco.

Il rapporto tra Attilio Romita e Sarah Altobello

Negli ultimi giorni i due Vip si sono avvicinati particolarmente. Sarah Altobello, oltre ad aver confessato a Edoardo Donnamaria di avere pensieri "spinti" sul giornalista, – "Secondo me lui è molto sprint" – pochi giorni fa ha detto al giornalista: "Ti sento mio". In una chiacchierata in veranda, ha detto al suo inquilino: "Sento un senso di appartenenza verso di te, voglio prendermi cura di te. Ho rispetto per Mimma, in questo momento però ti sento mio. Se ti sento mio posso prendermi cura di te e essere contenta di questo momento".