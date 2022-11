Mimma Fusco sul bacio tra il compagno Attilio Romita e Giaele al GF: “Non ti vergogni? Schifo” La compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco, ha commentato sui social il bacio che il giornalista si è scambiato con Giaele De Donà durante il gioco della bottiglia: “Non ti vergogni? Che schifo”. La donna però, nel corso della puntata del 7 novembre GF Vip, ha inviato una lettera al compagno ribadendogli il suo sostegno.

Attilio Romita ha ricevuto una lettera da parte della compagna Mimma Fusco nel corso della puntata del 7 novembre del Grande Fratello Vip. La donna ha ribadito il suo amore nei confronti del giornalista, ma ha sottolineato di non aver gradito alcuni suoi comportamenti, in particolare il bacio appassionato scambiato con Giaele De Donà durante il gioco della bottiglia negli scorsi giorni. Il concorrente è poi stato attaccato da alcuni coinquilini, che lo hanno accusato di sentirsi un pò troppo superiore rispetto agli altri.

Mimma Fusco commenta il bacio tra Attilio Romita e Giaele De Donà

Durante il gioco della bottiglia che i Vipponi hanno fatto nella casa nie giorni scorsi, Giaele De Donà si è lasciata andare a una serie di baci passionali con diversi concorrenti, nonostante il marito Bradford Beck avesse sottolineato di aver visto alcuni suoi comportamenti come una mancanza di rispetto. Tra questi c'era anche Attilio Romita, che non si è tirato indietro di fronte all'intraprendenza della modella. La compagna Mimma Fusco ha subito commentato l'accaduto su Instagram: "Non ti vergogni? Che schifo". E a un utente che le chiedeva come si permettesse di commentare la donna ha replicato: "Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare!".

La lettera di Mimma Fusco al compagno Attilio

Nel corso della puntata del 7 novembre del Grande Fratello Vip, Attilio Romita ha ricevuto una lettera da parte della compagna Mimma Fusco, che nonostante quello che è successo durante il gioco della bottiglia ha deciso comunque di farsi sentire: "Non volevo apparire nel programma, ma ho voluto comunque scriverti". La donna ha sottolineato il suo amore per il giornalista, specificando come non ci sia nulla di male se ogni tanto si lascia andare mettendosi in gioco, risultando quindi più leggero agli occhi del pubblico: