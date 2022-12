“É una sottona, farebbe di tutto per stare con Spinalbese”, Antonella attacca Oriana al GF Vip Scontro al femminile nella puntata del 10 dicembre del GF Vip: Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno attaccato Antonella Fiordelisi, accusandola di essere falsa e di parlar male di loro. La concorrente si è difesa, specie dalle parole dell’influencer spagnola: “É una sottona, farebbe di tutto per stare con Antonino”.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip si è aperta con uno scontro tutto al femminile: da una parte ci sono Giaele De Donà e Oriana Marzoli e dall'altra Antonella FIordielisi. Tra l'ex schemitrice e le coinquiline non scorre buon sangue e nella settimana appena trascorsa si sono creati numerosi momenti di tensione.

Lo scontro tra Oriana e Antonella

Alfonsi Signorini ha mostrato in diretta una clip in cui Fiordelisi chiama "sottona" Oriana e la accusa di essere disposta a tutto pur di stare con Antonino Spinalbese. Dopo questa frase tra le due è nato un acceso scontro. "Non mi interessa se sono una sottona, sono stata onesta e coerente con i miei sentimenti. Non sono mai stata falsa con te perché non parliamo da una settimana. Non mi ha dato solidarietà quando mi ha visto soffrire", ha urlato l'influencer alla coinquilina. Antonella però ha negato di aver lanciato frecciatine alla compagna e l'ha definita una persona falsa: "Ha sempre sparlato di me con le altre".

La reazione di Giaele De Donà

A un certo punto dello scontro è intervenuta anche Giaele, schierandosi dalla parte di Oriana e ritenendo che Antonella sia falsa:

Dici che facciamo branco contro di te quando sono 20 giorni che mi mandi frecciatine, provocazioni, parli alle mie spalle, mi dici che sono senza cervello e quando metti in mezzo mio marito diventa inaccettabile.

Signorini ha chiesto poi l'intervento di Edoardo Donnamaria per cercare di capire come vada il suo di rapporto con Antonella, visto le frequenti discussioni con le compagne di cui è protagonista. Il concorrente ha risposto: "Ben venga che litighi con tutte nella cosa, così non litighiamo noi". Interviene anche Sonia Bruganelli, che cerca di far ragionare l'ex volto di Forum: "Dalle sempre ragioni, ti metti in un angolo ed è l'unico modo per non litigare. Sinceramente stai buttando alcune amicizie per seguire troppo la pace, delle volte non ci fai una bellissima figura".