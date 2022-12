GF Vip, Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli che commenta: “Pessima, è ridicola” Antonella Fiordelisi al GF Vip ha fatto l’imitazione di Oriana Marzoli. La modella venezuelana non l’ha presa bene, e neanche Edoardo Donnamaria che si è infuriato con la fidanzata: “Si è arrabbiato per come ero vestita, ogni cosa che faccio succede un casino”, le parole della Fiordelisi dopo l’imitazione.

Nella casa del Grande Fratello VIP i concorrenti si stanno divertendo a fare l'amatissimo gioco "imitaVip". Radunati tutti in salotto, Antonino e George hanno letto il comunicato del reality che annunciava l'inizio delle danze. Il primo a vestire i panni di una Vippona è stato l'hair stylist che ha imitato Giaele De Donà facendo sorridere tutti i suoi inquilini. Arrivato il momento di Antonella Fiordelisi, l'atmosfera nella casa si è trasformata. L'influencer campana ha imitato Oriana Marzoli.

I video di Antonella Fiordelisi mentre imita Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi ha imitato Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip ma il risultato non è stato proprio quello sperato. Quando è entrata in salotto con una parrucca bionda, gli occhiali, un reggiseno ed una mini gonna con perizoma in bella vista, ha lasciato tutti spiazzati. La Fiordelisi ha cominciato a ridere cercando di imitare la Marzoli, poi ha urlato diverse volte l'iconica frase della venezuelana: "Amore dolce". Infine si è avvicinata ad Antonino Spinalbese: "Dormiamo insieme?".

L'imitazione sta facendo discutere, in particolare per le espressioni di cattivo gusto pronunciate, come ad esempio "Hai visto come prendo bene le palle?" rivolgendosi ad Antonino. "Ma non le ha mai dette queste cose", il commento di Edoardo Tavassi in difesa di Oriana.

Il commento di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli non ha preso bene quanto andato in scena. Durante la sua imitazione ha lanciato diversi commenti: "Non ho mai parlato così, non dico quelle parole, mai ho parlato così con Antonino. Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno imitare a questa ridicola? Se mi metto a giocare io, vado oltre". Poi si è rivolta ad Edoardo Donnamaria, piuttosto infastidito per la situazione: "Ora ti piace di più la tua fidanzata?".

Giaele De Donà ha poi raggiunto la sua amica per confessarle di aver parlato con Antonino: "Mi ha detto che ha fatto un confessionale con Antonella mentre imitava te, mi ha detto "Non hai idea cosa ha fatto", era imbarazzato. Ha fatto un confessionale forte".

Antonella Fiordelisi dopo l'imitazione: "Aprite la mente"

Subito dopo il siparietto, Antonella Fiordelisi si è ritrovata sola in veranda. Raggiunta da Sarah Altobello le ha raccontato che Edoardo Donnamaria si è arrabbiato con lei. "Quando faccio una cosa succede sempre un casino, sto gioco non fa per me. Stiamo facendo un gioco, aprite la mente. A me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo. Dovevo fare Oriana, quando faccio una cosa la devo fare bene. Si è arrabbiato per come ero vestita", le sue parole.