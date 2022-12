Scintille al GF VIP tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli che sbotta: “Finta gelosa, sei falsa” Scintille al GF VIP tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, le due Vip non vanno più d’accordo nella Casa: l’influencer campana è gelosa del rapporto tra il fidanzato e la loro inquilina. Oggi le ha chiesto di lasciarle il suo letto, “Non è tuo, ora fai la finta gelosa di una cosa che non esiste”.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello Vip non si respira un'aria tranquilla. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non riescono a trovare un punto d'accordo dopo il litigio nato dopo l'ultima puntata andata in onda. A far ingelosire l'influencer campana è il rapporto tra il fidanzato e Oriana Marzoli, "Tu l'hai abbracciata, mi hai mancato di rispetto", le sue parole lunedì notte. Donnamaria stavolta però ha perso la pazienza: da due giorni la coppia discute animatamente e la Fiordelisi avrebbe deciso di non dormire più con il fidanzato. Ha chiesto ad Oriana di poter tornare a dormire nel suo letto, la risposta secca che ha fatto scoppiare il battibecco: "No, non è tuo".

Battibecchi in casa tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

"Ci sono stati dei problemi, nel caso non volessi dormire con il mio fidanzato, torno nel mio letto": Antonella Fiordelisi in cucina ha chiesto ad Oriana Marzoli di poter tornare a dormire nel suo letto vista la situazione complicata con Edoardo Donnamaria. La modella e influencer venezuelana le ha ricordato che "il letto non è tuo, noi stiamo dormendo lì da un mese". "Non voglio litigare, non te la voglio dare questa clip" si è così agitata la Fiordelisi, "Ma quale clip? Sei tu che stai facendo finta di essere gelosa di una cosa che non c'è, tu mi chiami provocatrice". "Sono cose tra me e lui, non sono gelosa. Vabbè, falla parlare da sola", la replica di Antonella.

Poco dopo l'influencer campana era in sala trucco quando è entrata Oriana Marzoli, l'ha provocata lanciando una frecciatina: "Qua non ci sono amiche, qua fanno comunella e parlano degli altri. Devi stare attenta qua".

Oriana contro Antonella: "Falsa"

Nel daytime del GF VIP oggi è andato in onda uno sfogo di Oriana Marzoli. Crede che Antonella Fiordelisi sia la concorrente più falsa della Casa, in particolare per il comportamento adottato con Ginevra Lamborghini. "Sparlava di Ginevra, parlava sempre male di lei. Ora le sta simpatica perché sa che a me dà fastidio" – le parole in confessionale – "Lei è molto falsa, troppo falsa".