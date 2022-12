Antonella sbotta contro Edoardo dopo la puntata: “Tu abbracci Oriana, è una mancanza di rispetto” Dopo la puntata del GF VIP Antonella Fiordelisi e Edoardo DOnnamaria hanno litigato furiosamente. L’influencer campana ha sgridato il fidanzato per aver abbracciato Oriana Marzoli, “Ora lo farò anche io con Antonino, con tutti”. Il Vip stavolta ha sbottato: “Fai come ca*o ti fare, tu sei pazza”.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo la puntata del GF Vip ieri sera hanno litigato animatamente. L'influencer campana si è infuriata con il suo fidanzato perché ha abbracciato Oriana Marzoli, è così partito un durissimo scontro. "Lei è una gatta morta, ora farò lo stesso con Antonino o Onestini", le parole della Fiordelisi che hanno fatto sbottare Edoardo: "Imbecille, tu sei pazza".

La lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi si è arrabbiata con il fidanzato perchè ha abbracciato Oriana Marzoli. Sebbene abbia specificato di non essere gelosa, ha confessato che secondo il suo parere lui le avrebbe mancato di rispetto con questo gesto. "Non sono gelosa, ma lei non si comporta da amica con gli uomini. Fa battute, si avvicina, si mette in un modo..Te lo dico, non dirò più nulla da oggi. Io da oggi scherzerò come fai tu con Oriana, lo farò anche io con altri, co Antonino o Onestini", le prime parole dell'influencer. Edoardo ha subito sbottato: "Senti Antonella, fai come ca*o ti fare, giochi con il fuoco. L'ultima cosa che voglio è farmi prendere per il cu*o da te, ancora hai il coraggio di dirmi "faccio la scema con Antonino"? Tu sei imbecille, non sei scema. Non si regola, esagerata". "Oriana fa la gatta morta con tutti gli uomini, visto che lui pretende cose da me, vuole che io cambi per lui e io lo faccio, pretendo lo stesso rispetto" ha continuato la Fiordelisi, ribadendo di non essersi sentita rispettata dal fidanzato.

Nell'area piscina Edoardo Donnamaria ha cercato di far ragionare la Vip, spiegandole di avere un bel rapporto di amicizia con Oriana. "Te la abbracci, ti ho visto che la prendevi, l'hai abbracciata più volte. Perché devo portarti rispetto se tu non lo porti a me? Io non mi faccio mettere i piedi in testa da un uomo, mai fatto e mai farò". Edoardo Donnamaria non ci ha visto più, si è infuriato con la fidanzata spiegandole di non essere interessato ad una donna che ragiona in questo modo: "Tu sei questa? Tu sei una che rosica perché io abbraccio a una persona che mi sta simpatica? Allora ti comporti di conseguenza con strategia? Ma quand'è l'ultima volta che hai abbracciato Luca Onestini? Lo fai già. Così non mi piaci".

Il chiarimento

Poche ore dopo, prima di andare a dormire, avrebbero chiarito. Antonella Fiordelisi ha cercato di trovare un punto d'incontro con il fidanzato, ma lui ha continuato a ribadirle il suo fastidio per il comportamento adottato: "Ma non ci arrivi?". "Quando vedo l'incoerenza reagisco così, ma forse ho visto io male?" ha così replicato la concorrente. Dopo un lungo confronto nel quale hanno ribadito entrambi i loro punti di vista, l'allarme sarebbe rientrato e i due si sono addormentati nel letto insieme.