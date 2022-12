Riccardo Fogli e Milena Miconi nuovi concorrenti del GF Vip, Signorini: “Nella casa dal 12 dicembre” Alfonso Signorini ha ufficializzato i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì 12 dicembre entreranno nella casa Riccardo Fogli e Milena Miconi.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip tira aria di novità in arrivo. Alfonso Signorini ha ufficializzato i nomi di due nuovi concorrenti che presto varcheranno la porta rossa e potranno influenzare gli equilibri, già precari, che attualmente caratterizzano il rapporto tra i vipponi.

Riccardo Fogli e Milena Miconi nuovi concorrenti del GF Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022 trasmessa sabato 10 dicembre, Alfonso Signorini ha dato un importante annuncio. Ha fatto sapere che nell'appuntamento di lunedì 12 dicembre, due nuovi concorrenti entreranno a far parte ufficialmente del cast del reality da lui condotto. Sono due nomi che circolavano già, dunque nessuna sorpresa: "Voglio fare festa insieme a due nuovi vipponi che entreranno in casa il prossimo lunedì 12 dicembre, sono Riccardo Fogli e Milena Miconi". Dunque a raggiungere i vipponi saranno il cantante e l'attrice, showgirl, anche lei – come Pamela Prati – ex volto del Bagaglino.

I nuovi concorrenti entreranno nella puntata di lunedì 12 dicembre

Ovviamente Riccardo Fogli e Milena Miconi sono attualmente in quarantena. Alfonso Signorini si è collegato con loro, tramite webcam, raccogliendo così le prime dichiarazioni. Riccardo Fogli ha ironizzato: "Sono contento che mi hai definito nuovo. Nuovo, insomma…erano anni che nessuno mi diceva così. Grazie". Milena Miconi, dal canto suo, ha spiegato: "Io mi sono preoccupata Alfonso, pensavo di stare in quarantena fino ad aprile, mi è preso un colpo" ed è scoppiata a ridere. Il conduttore Alfonso Signorini l'ha rassicurata: "No, no, ancora un paio di giorni ed entrerete nella casa. Ora seguiteci, perché voglio sapere le vostre prime opinioni, a presto". Dunque, i due nuovi concorrenti avranno modo di continuare a seguire la puntata e di esprimersi a riguardo.