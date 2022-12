La madre di Edoardo Donnamaria incontra Antonella Fiordelisi: “É un pò matta, mi assomiglia” Edoardo Donnamaria ha incontrato la madre Chicca nel corso della puntata del 10 dicembre del GF Vip. La donna ha anche conosciuto per la prima volta Antonella Fiordelisi, fidanzata del figlio. Il concorrente ha poi parlato del rapporto più buio della sua vita, quello dell’adolescenza, e del rapporto con i genitori.

A cura di Elisabetta Murina

Nel corso della puntata del 10 dicembre Grande FratelloVip, Edoardo Donnamaria ha potuto incontrare la madre Chicca dopo più di 80 giorni di lontananza. Il concorrente ha anche gli anni bui della sua adolescenza e parlato del rapporto con la famiglia.

La storia di Edoardo Donnamaria

Edoardo ha raccontato di aver vissuto gli anni più bui della sua vita durante l'adolescenza, quando si è avvicinato al mondo della droga e ha rischiato di prendere una brutta strada:

In quel periodo non ero consapevole di quello che facevo. Guardando quegli anni oggi, con occhi da adulto, posso dire che sono stati il periodo più nero della mia vita, dove non ho costruito nulla ma ho rischiato di distruggere tutto quello che avevo. Fino a quando non me ne sono andato di casa non sono mai stato lucido.

Poi il rapporto complicato con i genitori, dai quali non si è sentito mai abbastanza ascoltato, cose se non fosse "parte della famiglia, forse per il troppo amore". Ma è a Milano che la vita di Edoardo ha preso una svolta diversa e anche il legame con la madre e il padre: "Ho messo la testa a posto, ho ricominciato ad avere un rapporto più sano con i miei genitori, anche se con mio padre ho perso il rapporto da amico che c'era quando ero piccolo".

L'incontro con la madre Chicca al GF Vip

Edoardo ha poi potuto incontrare la madre Chicca, che è venuta a trovarlo al GF Vip dopo più di tre mesi di lontananza. La donna, con le lacrime agli occhi, ha parlato dell'amore che nutre nei suoi confronti e gli ha spiegato di aver provato in tuti i modi a essere una madre giusta e presente per lui:

Ti ho amato più di ogni altra cosa al mondo. Sei il terzo figlio, il piccolo, sicuramente ho sbagliato delle cose ma non è vero che non ti ho mai ascoltato. Il rapporto in una famiglia è fatto di amore e grande responsabilità. Io e papà abbiamo dovuto dire dei "no". Oggi siamo contenti del tuo percorso, siamo fieri di te. Non sei più un ragazzino, sei un uomo. Non voglio più sentirti dire che la famiglia non c'è, i tuoi fratelli e tuo padre sono fuori di testa, ti supportano.

É arrivato anche il momento delle presentazioni ufficiali: il conduttore ha chiamato in giardino Antonella Fiordelisi, che ha così potuto incontrare la madre di Edoardo Donnamaria. "Mi assomiglia molto, è simpatica, bella matta. Però basta litigare e fare polemiche, vivete questa storia il più serenamente possibile, con gioia e allegria. Lo vedo molto cambiato, più pacato e tranquillo, però lo voglio più allegro", ha detto la donna rivolgendosi al figlio e alla fidanzata.