È crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il commento di Stefano, padre dell’influencer Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno palesato l’intenzione di allontanarsi dopo l’ultimo litigio nella Casa del GF Vip. Puntuale il commento di Stefano Fiordelisi, padre della influencer.

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno palesato l’intenzione di allontanarsi, pare definitivamente, dopo l’ultimo, pesante, litigio nella Casa del Grande Fratello Vip. A scatenare l’allontanamento è stata l’imitazione che Antonella ha fatto di Oriana Marzoli, un’esibizione sessista e poco elegante che ha profondamente infastidito Edoardo. A colpirlo, non tanto quello che ha detto Antonella calandosi nei panni di Oriana (anche se quelle, più di tutto il resto, sono apparse agli occhi del pubblico del GF Vip gravissime), ma il fatto che la fidanzata abbia scelto di esibirsi indossando un abbigliamento particolarmente succinto.

Edoardo: “Non posso stare con lei”, Antonella: “Farò il mio percorso da sola”

Dopo quella performance, Edoardo si è allontanato da Antonella e, rifugiandosi nella solitudine del van, ha maturato la decisione di troncare, almeno momentaneamente, quel rapporto che ha smesso di farlo stare bene. La decisione è stata comunicata ad Antonella che, poco dopo, ha ammesso di fronte a Luca Onestini di volere continuare il suo percorso nella Casa da single.

Il padre di Antonella Fiordelisi: “Sono due mosche bianche”

A commentare gli eventi delle ultime ore è arrivato il padre di Antonella che ha affidato il suo pensiero a una Instagram story. “Auspico la miglior soluzione per entrambi. Rimangono due mosche bianche in un mondo malato”. Nemmeno una parola sull’imitazione che Antonella ha fatto di Oriana, nonostante le frasi pesanti utilizzate dalla figlia. Al contrario, Stefano ha puntato il dito contro chi starebbe bullizzando la figlia, isolandola dal resto del gruppo. In particolare, si è scagliato contro Ginevra Lamborghini che – sostiene l’uomo pur senza postare sui social prove video delle accuse in questione – avrebbe invitato le sue compagne di gioco ad attaccare Antonella in gruppo nel corso della prossima diretta.