Antonella Fiordelisi lascia Edoardo: “Ora sei solo, fai il tuo percorso”, la reazione di Donnamaria Al Grande Fratello Vip, esplode la coppia dei Donnalisi. Antonella Fiordelisi ha comunicato a Edoardo Donnamaria la decisione di lasciarlo.

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra giunta al capolinea. Dopo giorni di liti e incomprensioni, i due si sono lasciati. Non è dato sapere se l'addio sia definitivo o se, come sempre, i due concorrenti del Grande Fratello Vip troveranno il modo di ricominciare. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria

Nella serata di venerdì 16 dicembre, Antonella Fiordelisi ha chiamato in disparte Edoardo Donnamaria. Inizialmente, il gieffino ha replicato: "No, non mi va". Poi, controvoglia l'ha raggiunta. Così, la concorrente gli ha comunicato la sua volontà di interrompere la loro frequentazione:

Allora, da dove inizio…in questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti anche oggi, mi sento mancare di rispetto, perciò preferisco per adesso che ognuno stia dalla sua parte. Sei solo, fai il tuo percorso. E nulla, voglio dirti questo.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria non ha fatto nulla per trattenerla o farle cambiare idea. Al contrario ha replicato: "Siamo perfettamente d'accordo". E mentre già si stava alzando dal divano, ha aggiunto: "Solo questo mi dovevi dire?". Antonella prima è rimasta in silenzio, poi ha sbottato: "Hai fretta? Vai", si è alzata, ha raggiunto la camera da letto e si è messa sotto le coperte. In realtà, l'accaduto non ha sorpreso coloro che hanno seguito il reality negli ultimi giorni. Solo nelle ore precedenti, infatti, anche Edoardo aveva espresso l'intenzione di troncare il rapporto con Antonella, a seguito della sua volgare imitazione di Oriana Marzoli: