Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: chi sono i sette concorrenti in nomination Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 novembre, non c’è stato nessun eliminato. Al televoto Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Luca Onestini.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 novembre, nessun concorrente è stato eliminato, per via della decisione di annullare il televoto dovuta al focolaio Covid che si è sviluppato nella casa. Quattro concorrenti, infatti, sono risultati positivi. Le nomination, invece, sono state fatte regolarmente. Al televoto: Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Luca Onestini. Il conduttore ha spiegato: "Il più votato sarà salvo dalla prossima eliminazione".

La serata è stata decisamente ricca. Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I quattro vipponi che sono in isolamento, sono intervenuti in collegamento. Due ospiti nella casa: Guendalina Tavassi, che si è scontrata con Antonella Fiordelisi, e Paolo Ciavarro che ha fatto una chiacchierata con Edoardo Donnamaria.

Nessun eliminato nella puntata del 14 novembre 2022

Per la puntata di lunedì 14 novembre, era previsto un televoto tra Patrizia Rossetti, George Ciupilan, Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Tuttavia, è stato annullato alla luce dei contagi Covid avvenuti nella casa e che hanno costretto all'isolamento due dei vipponi finiti in nomination: Patrizia e Charlie. Dunque, non c'è stato nessun eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination

Solo i concorrenti in isolamento hanno votato i preferiti. I vipponi nella casa, invece, hanno fatto una catena di scelte, gli ultimi tre concorrenti rimasti sono diventati i preferiti della casa. A iniziare la catena è stato George Ciupilan che ha trovato il piramidale con la base nera. Signorini gli ha chiesto: "Chi non merita di essere il preferito?" Ha nominato Antonella Fiordelisi, perché dovrebbe essere più calma durante la puntata e ragionare su ciò che dice. Antonella ha nominato Wilma Goich perché ha dato del "cane" a Edoardo Donnamaria e della "rabbiosa" a lei. Wilma ha nominato Nikita Pelizon perché non lega con lei. Nikita ha nominato Antonino Spinalbese perché non ci parla e "va di fiore in fiore". Antonino ha nominato Edoardo Donnamaria perché con lui ha avuto degli screzi. Edoardo ha nominato Luciano Punzo perché con lui ha meno rapporti ed è nuovo. Luciano ha nominato Giaele De Donà perché con lei ha parlato pochissimo. Giaele ha nominato Daniele Dal Moro perché non sarebbe sincero quando dice che non gli piace Oriana. Daniele ha nominato Oriana Marzoli perché con lei ha un rapporto difficile. Oriana ha nominato Micol Incorvaia perché le sembra falsa. Micol ha nominato Alberto De Pisis andando per esclusione. I tre vip preferiti della casa sono Luca Salatino, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi.

La palla è passata, poi, ai vipponi in isolamento che hanno svelato il loro preferito. Il preferito di Patrizia Rossetti è Charlie Gnocchi. La preferita di Charlie è Patrizia Rossetti. Il preferito di Attilio Romita è Luca Onestini. Il preferito di Luca Onestini è Attilio Romita. Il risultato è pari, un voto a testa. Quindi andranno tutti e quattro al televoto, insieme a Luca, Sarah e Tavassi. Ricapitolando, al televoto con cui si deciderà chi sarà salvo dalla prossima eliminazione: Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Luca Onestini.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 14 novembre 2022

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 novembre, Alfonso Signorini ha aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute dei quattro concorrenti positivi al Covid: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Inoltre, un virologo ha spiegato agli inquilini che il Covid è stato portato dai nuovi concorrenti, ma la situazione è sotto controllo perché sono tutti vaccinati. Nel corso della puntata, c'è stato uno scontro tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi. Anche Edoardo Donnamaria ha ricevuto visite, ha incontrato Paolo Ciavarro. I vipponi, poi, hanno scoperto che il reality durerà fino ad aprile.