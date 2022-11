Covid al Gf Vip, il virologo agli inquilini: “Portato dai nuovi ingressi, per fortuna tutti vaccinati”

Il Covid è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. La puntata del programma del 14 novembre è stata di fatto compromessa dai tanti contagi degli ultimi giorni, ha avuto un momento di chiarimento iniziale sulla situazione. Dopo il collegamento con i quattro concorrenti in isolamento da una stanza d'albergo, Alfonso Signorini ha chiesto l'intervento in studio del professor Andrea Gori, direttore del reparto malattie infettive del Politecnico di Milano, che ha spiegato l'attuale situazione:

Qualche contatto è verosimile ci sia stato, forse anche con i nuovi ingressi. Dovete considerare che, anche rispetto ai protocolli messi in atto, la predittività su persone che non hanno sintomi è lieve. È molto probabile che tamponi effettuati su persone asintomatiche, risultino falsamente negativi, anche se sono positivi. All'inizio dell'infezione si può trasmettere e c'è negatività apparente. Per questo consigliamo sempre di fare tamponi a persone sintomatiche, perché in quel momento l'attendibilità del tampone è sensibilmente più alta.

Una posizione molto simile a quanto aveva spiegato a Fanpage.it nel pomeriggio il professor Pregliasco, aggiungendo che il Covid, con ogni probabilità "è entrato in casa da uno dei nuovi concorrenti". Alla domanda di Alfonso Signorini sull'attuale situazione Covid all'esterno della casa, Gori ha specificato:

Io non amo molto il paragone con l'influenza. La situazione attuale è quella di una condizione epidemiologica in cui il virus continua a contagiare molto persone, ma fortunatamente sono in poche a sviluppare infezione grave. Sia perché molte persone hanno già contratto il Covid e hanno già sviluppato anticorpi, ma soprattutto per l'effetto della vaccinazione il cui scopo, vorrei ricordarlo, non è prevenire il contagio, ma prevenire il fatto che l'infezione raggiunga forme gravi.