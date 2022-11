GF Vip, come stanno i concorrenti positivi al Covid: “Attilio Romita il più provato, ha la febbre” Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 novembre, Alfonso Signorini ha aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute dei concorrenti positivi al Covid.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 novembre, si è aperta con la crisi Covid che ha investito la casa. Ben quattro concorrenti, infatti, sono risultati positivi: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Alfonso Signorini, dopo avere salutato il pubblico, ha fatto sapere: "Stanno bene e parteciperanno alla puntata in collegamento". Poi un pizzico di ironia sul bacio ricevuto da Pamela Prati che poi è risultata positiva:

Il Covid è entrato nella casa del Grande Fratello. Io sono qua, siamo sopravvissuti a tante disavventure, sopravviveremo anche a questa. Vi dico solo una cosa, se sono sopravvissuto al bacio di Pamela Prati, a questo punto posso baciare anche le pantegane del lungotevere. Ciao Pami, ti aspettiamo qua al più presto.

Alfonso Signorini e il Covid al GF Vip

Alfonso Signorini, prima di collegarsi con i concorrenti positivi, ha spiegato: "Non è una puntata come tutte le altre. Pensate la sfida del destino, il Covid non è entrato due anni fa quando eravamo in piena pandemia, ma è entrato quest'anno. Non dobbiamo abbassare la guardia, il tasso di contagiosità è molto più alto. Sono positivi Patrizia, Attilio, Charlie e Luca Onestini, che stanno bene. Sarà, però, un'occasione per riflettere sulla situazione Covid in Italia".

Le condizioni di salute dei concorrenti positivi al Covid

I concorrenti positivi al Covid hanno raccontato come stanno. Ecco quanto hanno dichiarato. Patrizia Rossetti: "Ho raffreddore, tosse, mentre la febbre è sparita subito. Quando, dopo il tampone, mi hanno bloccata per due ore ho capito che qualcosa non andava". Charlie Gnocchi: "Sto bene, non ci fanno mancare niente, ci hanno portato i pastelli e ho fatto un disegno". Luca Onestini: "Io sono il classico asintomatico, non ho avuto nessun sintomo, dobbiamo stare attentissimi, perché io non ho niente, ma sono positivo. Non vedo l'ora di tornare dai miei compagni". Alfonso Signorini ha fatto sapere che "il più provato" è Attilio Romita, che ha spiegato: "Ho avuto tanta febbre, prendo tante pillole, ho ancora la febbre. Spero che sentano in casa la nostra mancanza".